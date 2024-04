Pellicer y los cambios en el once del Málaga: "Yo no castigo a nadie"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, atendió a los medios de comunicación para analizar el próximo partido ante el Atlético de Madrid B. El técnico de Nules jugó a la contra cuando se le cuestionó acerca de los cambios en el último once: "Me preguntáis por lo que no juegan, pero nadie me pregunta por Aarón, canterano y patrimonio del club, que lo hizo muy bien. Murillo compitió muy bien y Ochoa lo hizo excepcional, el tiempo hablará por sí solo. Es un tiempo en el que habrá oportunidades para todos. Cuando uno juega puede romper la puerta. Los buenos futbolistas los vemos todos, no hace falta ser un experto. Yo no castigo a nadie. Esto es trabajo y tratamos de poner el mejor equipo. Hay entrenadores de mucho más nivel que yo que siempre dicen que hay que dejarse algún titular en el banquillo”.

“Queda el entreno de mañana. Siempre puede haber alguna novedad. Podemos repetir, hacer cambios… a ver. Los que van a salir saben la importancia de conseguir la victoria. La foto inicial no es importante, sino cómo terminamos. Vamos a tener un gran desgaste físico y mental por la energía del rival. El jugador que salga tiene que dar ese plus”, prosiguió.

Exigencia al Málaga

“Espero más de todos, de todos. Tenemos que tener un poco de equilibrio. Venimos de tres empates pero a nosotros el partido que más nos penaliza es el de casa con el Linares, no se puede dar una primera parte así. A estas alturas es ventajista decir que no vamos a conseguir el objetivo y populista decir que sí. Vamos a ser realistas. Es muy importante lo mental y los jugadores no tienen que tener un ruido. Tenemos que dar más todos pero a falta de siete jornadas estamos luchando por conseguir el objetivo. La directa sabemos que es fácil, pero está la otra. La exigencia de este club es ser ambicioso, pero desde la humildad y la realidad”, dijo el entrenador blanquiazul.

Pellicer relativizó la necesidad ante el Atleti B: "Necesarios son todos los partidos. Estamos juzgados cada semana y es la obligación que tenemos. Lo que tenemos que hacer es trabajar. La gente quiere hechos. Lo bonito del fútbol es esto, el negocio está montado de esta manera. El examen siempre es difícil, hay que estudiar más y conseguir la victoria. Menos hablar y más hechos. Sólo se hace con trabajo. Desde la honestidad. Entender que esto es un juego y hay que hacer un análisis global de los equipos y las plantillas de ambos grupos y ver lo que les cuesta a todos. Tenemos que dar el máximo y a partir de ahí llegará o no llegará. Estamos ahí. ¿Que podíamos estar mejor? Indudablemente, pero también peor. Hay que tener memoria y ver cómo estaba la cosa en pretemporada. Pueden pasar muchas cosas tanto por arriba como por abajo”.

Atlético de Madrid B

“Es un equipo que me gustó mucho cuando jugamos aquí. Dinámico, agresivo, desparpajo, velocidad. En su estadio ha marcado en todos los partidos menos en uno. El cuarto más goleador de la categoría. Hay que saber atacar para saber defender bien las transiciones. Le imprimen mucho ritmo a los partidos. Venimos de tres partidos sin ganar y tenemos ese debe”.

Dudas y críticas

“Me mantengo al margen, pero cuando recibes mensajes de ánimo, es que hay ruido. Estoy acostumbrado al abrazo de la victoria y a la soledad de la derrota o el empate. Pero a mí sólo me influía lo que me decían mis padres, que ya no los tengo. Y mi mujer y mi hija, que no me hablan de fútbol. Acepto las críticas con el máximo respeto. A los jugadores les digo: ‘Si te influye la crítica, no indagues’. A mí no me afecta. Lo mejor está por llegar y tenemos que focalizarnos en mejorar, pero hay muchas cosas positivas y quiero que incidamos en eso”.