Un 'coco' para el filial (17:00)

Le está costando al Atlético Malagueño levantar la cabeza. No es fácil tras el mal arranque del equipo alzar el vuelo, sanar heridas y encontrar el camino para sumar de tres en tres. De hecho, son ya cinco partidos sin lograr un triunfo desde que los blanquiazules consiguieran enlazar dos victorias consecutivas. Parecía el principio de la reacción que venía promulgando Manolo Sanlúcar a su llegada. Tras aquello, tres puntos de 15 posibles.

Sigue sumando el filial blanquiazul que quizá es a lo máximo que puede aspirar esta vigésima jornada ante el San Fernando, uno de los serios aspirantes al play off de ascenso esta temporada. Los pupilos de Sanlúcar visitan el Iberoamericano (17:00) esta tarde en un encuentro que será de máxima exigencia para ellos. Los canteranos son aún colistas de la categoría con 10 puntos, a cinco del rival más próximo (Almería B, 15 puntos) y a 11 de los 21 puntos que tiene el Atlético Sanluqueño, fuera de peligro en la decimoquinta posición.

No es tampoco sencillo para Manolo Sanlúcar con las numerosas bajas con las que cuenta para ir a Cádiz. El primer equipo se ha llevado a Zaragoza a cuatro canteranos, dos integrados completamente con ellos, Jack Harper e Iván Rodríguez; y dos no tanto, Hugo Vallejo y Keidi Bare. La del mediocentro albanés es la baja más sensible para el técnico del filial, uno de los fijos en sus planes hasta el momento. Hugo venía siendo irregular con él pero parece haberle cogido el testigo a Hicham, ahora asentando con el Malagueño. Aún no han llegado los refuerzos que vaticinó el gaditano.

Será difícil pero se presenta crucial sumar tres puntos en el Iberoamericano. El San Fernando es uno de los equipos más sólidos como local con siete triunfos, dos empates y una única derrota en su feudo, y que cuenta en sus filas con jugadores de la talla de Pedro Ríos, ex de Getafe o Córdoba, entre otros. El cuadro blanquiazul aspira a reconducir su situación en la segunda vuelta que comienza en un estadio como es el cañaílla.