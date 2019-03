El fútbol es cruel con el Malagueño (0-3)

Mazazo tremendo del filial en los últimos minutos de partido en la Federación. El UCAM Murcia se llevó los tres puntos con un 0-3 que no mereció. Fueron tres golpes fugaces, un par de errores que condenaron de nuevo a un filial que no entiende otra situación está temporada que no sea el farolillo rojo.

La imagen del filial en el primer tiempo fue buena pese a jugar en inferioridad numérica desde el minuto 28’ por la expulsión de Ian Soler, que agarró y derribó a un dolor de cabeza como el 9 universitario, Onwu. El delantero se marchaba solo y el central no pudo evitar engancharle y cometer falta, con la consecuente roja directa por parte del colegiado Conejero Sánchez.

El Malagueño tuvo buena presencia antes y después de la expulsión durante todo el primer tiempo. Hicham y un inmenso Alberto López hacían daño por los costados aunque David Grande no olía una en su área, la del meta Harillo. Robles e Ivan Jaime tuvieron las más claras con dos disparos que sorprendieron al portero visitante: el primero desde el centro del campo; y el segundo en un balón parado con poco ángulo.

El segundo tiempo mantendría el mismo camino. El Malagueño mantuvo el control de la situación durante prácticamente los 90 minutos e incluso pudo dar la sorpresa con un carrerón de David Ramos que disparó ya sin aliento ante Harillo. Pero los palos a este equipo le acaba llegando y suelen ser contundentes.

Onwu reinó en el área y se adelantó a la defensa en dos ocasiones calcadas para hacer el 0-1 al borde del tiempo reglamentario y el 0-2 acto y seguido. El 0-3 fue obra de Hicham con un derechazo inapelable para Samu Casado.

La condena para este Malagueño vuelve a ser tremenda. Mereció como mínimo el punto pero la falta de gol, la expulsión de Soler y el cansancio en las piernas pesaron sobre la camada de Sanlúcar.

Ficha técnica:

Atlético Malagueño: Samu Casado; Álex Robles, Ian Soler, Juande, Alberto; Lolo, Ivan Jaime (Ramos, 68’), Deco; Hicham, David Grande (David Grande, 78’) y Juan Cruz (Chica, 32’).

UCAM Murcia: Curro Harillo; Adán Guardiel, Javi Fdez., Carlos Moreno, Migue García; Killian Grant, Grego Sierra (Titi, 66’), Cristian Britos (Jean Jules, 73’), Isi (Hicham, 60’); Julen Colinas y Onwu.

Goles: 0-1: Onwu (89’). 0-2: Onwu (91’). 0-3: Hicham (93’).

Árbitro: Conejero Sánchez (extremeño). Expulsó por roja directa al local Ian Soler (28’). Amonestó a los locales Ivan Jaime, Abqar y Deco.; y a los visitantes Carlos Moreno, Grego Sierra, Isi, Hicham, Britos y Killian Grant.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 27 del Grupo IV de la Segunda División B en los campos de la Federación Malagueña de fútbol ante unos 500 espectadores.