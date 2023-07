La jueza del caso contra Al-Thani avisa a la Audiencia sobre el peligro de tardar en decidir sobre la acción de Dumet Grayeb

La Jueza titular del Juzgado de Instrucción número 14 ha realizado y enviado un informe a la Audiencia Provincial ante la abstención de la magistrada en la causa existente contra la familia Al-Thani, al no existir resolución en el plazo de diez días de la solicitud presentada por el abogado Dumet Grayeb, según pudo conocer SER Málaga.

Además de esto, todavía se espera la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre si se admite a trámite la querella presentada por presunta prevaricación de la Magistrada al cargo de la causa ya mencionada anteriormente.

En dicho informe, avisa que ante la ausencia de la respuesta de dicho recurso, pues la causa se encuentra en suspensión a la espera de esta y que esto puede perjudicar seriamente al caso y pide que se pueda resolver la situación actual, mientras que ella se encuentra de vacaciones y es sustituida por otro profesional del sector. De esta manera, consigue evitar cualquier responsabilidad por no avanzar la causa en cuestión, pese a que lleve suspendida más de 20 días.

Dejamos a continuación el documento al que SER Málaga ha podido tener acceso en exclusiva sobre el caso "Málaga CF" contra la familia Al-Thani.

"MARIA DE LOS ANGELES RUIZ GONZALEZ, Magistrado–Juez titular del Juzgado de instrucción número 14 de los Málaga y su partido, planteo el siguiente informe sobre la abstención de esta Magistrada en la causa número 3272/2019 tramitada en este juzgado:

Que las diligencias previas mencionadas se incoaron en averiguación de un supuesto delito de Apropiación indebida, Administración desleal y Blanqueo de Capitales.

Que al volver de una baja por enfermedad de cuatro días, la que suscribe, revisando el correo del juzgado, encontró un escrito dirigido a la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado, en el que se hacía mención a una querella por la supuesta comisión de un delito de prevaricación cometido por la que suscribe, querella interpuesta por uno de los letrados que ejerce la acusación particular en la causa mencionada.

Que presentada abstención de forma personal ante la presidencia de la Audiencia Provincial en fecha 13 de junio de 2023, y justo el día antes de comenzar mis vacaciones estivales, ante la falta de resolución de dicha cuestión y el transcurso de los plazos legales para reanudar el trámite del procedimiento, me puse en contacto con presidencia, donde por parte de su LAJ se me informó que la cuestión había sido turnada a la sección octava, y que se interesaría por su estado, al haber transcurrido de forma anormal más de diez días desde su planteamiento sin que constase su resolución.

Que pese a que me encuentro en situación de vacaciones estivales, me confirman en mi juzgado que no existe resolución en la cuestión, lo cual quiero poner en conocimiento de esa Audiencia, en tanto que ante la pendencia de que sean dictadas resoluciones importantes en la causa, el proceso se encuentra en estado de suspensión, y de no adoptarse esta u otras decisiones se pueden producir dilaciones que perjudiquen a la causa; y, por el contrario, de actuar por el mero transcurso de los diez días, tal y como que prevé la ley, el contenido de mi resolución, pendiente de dictar un par de días antes de la comunicación de la existencia de una querella, podría afectar a los intereses de la parte querellante ante el TSJA.

Es por ello que, para evitar cualquier tipo de responsabilidad por inactuacion de esta magistrada, y apelando a por parte de la Audiencia se resuelva la situación creada, y si es necesario se autorice la actuación del juez que reglamentariamente me sustituye, remito este escrito, del que envío copia también a la sala de lo penal del TSJA, ello a los efectos oportunos.

La causa, a fecha de hoy, lleva suspendida más de veinte días".