Autocrítico Juanpe: "Tenemos que mejorar cuando nos ponemos por delante"

Juanpe Jiménez disfrutó de la titularidad con el Málaga CF en el partido ante el Melilla. El centrocampista jerezano formó un centro del campo inédito con Manu Molina y Larrubia. Después de haber pasado una fractura en la nariz ya está más suelto para competir. Un mensaje autocrítico del canterano sevillista tras lo que se vio en La Rosaleda.

"El equipo tiene que mejorar cuando nos ponemos por delante. Estamos contentos por ganar, pero tenemos que ser críticos. Tenemos que mejorar, contento por jugar, por mi vuelta, he tenido que esperar a mi momento porque el equipo está yendo bien. Los compañeros dan un buen nivel y cuantos más seamos y más competitividad, mejor. Contento porque ganamos, sufrimos y es el camino", decía el jugador andaluz, que insiste en que tenemos que seguir apretando el acelerador, no relajarnos y pensar que tenemos el partido ganado ya e ir a por más siempre".

"El mister no suele hablar tras los partidos, estamos muy calientes. Suele hablar durante la semana. No hay otra. Hemos ganado sufriendo, hay que mejorar eso. No hay más", respondía Juanpe cuando se le cuestionaba por cuál había sido el mensaje de Pellicer tras el partido.

"Ya voy como un torito, antes era un caballo con la máscara, la visibilidad no es la mejor. Ahora vamos como un caballo desbocado", bromeaba Juanpe sobre cómo se sentía ya sin la máscara, al tiempo que intentaba también da valor a lo que está haciendo el equipo: "Si en pretemporada nos dicen que en la jornada 8 vamos a estar así, con 19 de 24 puntos, lo hubiéramos firmado todos. Pero tenemos que trabajar mucho porque queda mucha Liga. Tenemos que estar contentos porque seguimos ganando".

"El club, el equipo y la afición estamos todos juntos y es el camino. Tenemos que ser exigentes, porque tenemos capacidad de mejorar. La base es esta, seguir haciendo un Málaga ganador y es lo que debemos progresar", cerraba el gaditano.