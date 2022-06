Auxerre, Saint-Etienne y Eibar, tras el fichaje de Peybernes

Llegan noticias desde Francia que pueden afectar al Málaga CF de manera positiva. Uno de sus descartes, Mathieu Peybernes, estaría en negociaciones avanzadas con el Auxerre según informa RCM Sport, que también apunta al interés en el central blanquiazul del Saint-Etienne y el Eibar, lo que sorprende por las aspiraciones del equipo vasco, que se quedó este curso a las puertas del ascenso.

Peybernes firmó por el Málaga el pasado verano un contrato por dos temporadas, pero el curso no le ha ido nada bien y muy lejos de lo esperado. Pablo Guede ya le comunicó personalmente que no entraba en sus planes y que de quedarse estaría como última opción de la rotación. No es el único en una situación así, también Paulino de la Fuente y Pablo Chavarría tienen que estudiar qué hacen después de conocer los planes de la entidad.

Paulino no tiene mal cartel pese a que la experiencia en el Málaga ha terminado con sabor agrio. Puede que termine jugando en México. Otra salida que desahogaría también en lo económico pues se espera alguna compensación. Chavarría parece convencido de quedarse y no precisamente para ser el quinto delantero, posición en la que parte.