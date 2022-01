Las despedidas del malaguismo a Antonio Benítez

La leyenda de Antonio Benítez va más allá del malaguismo, es parte de él. Su adiós en La Rosaleda fue algo íntimo, personal y muy ameno, como siempre fue él. Hasta allí se acercaron este domingo muchas personalidades y elementos que dan sentido a parte de la historia del club y que le despidieron no sólo con su presencia, sino con palabras repletas de cariño.

"Se ha ido una leyenda malaguista y un sabio del fútbol. Para este club lo ha significado todo, desde que fue futbolista hasta su último cargo en el club, como consejero consultivo. Es una persona en la que siempre hemos depositado nuestra confianza. Con cualquier adversidad recurrimos a él para que nos diera sus buenos consejos. Tiene que perdurar en la historia de este club como una persona querida por todos, históricamente de lo mejor que ha tenido este club, por todo lo que ha vivido. Se nos ha ido una leyenda malaguista", expresaba Francisco Martín Aguilar, consejero de protocolo y relaciones institucionales del Málaga CF y uno de los que más compartió con él en esta última etapa en el club.

Cualquier jugador que haya pasado por el club en el último medio siglo conoce a Benítez y su carácter. "Lo tuve como compañero en mis inicios del Málaga. Lo tuve también como entrenador en el Málaga. Mantuve una relación estrecha con él. Siempre cuando he necesitado algún consejo, hemos hablado. Cuando me han dado la noticia no me lo esperaba, sabía que estaba delicado pero no hasta este punto", decía el veleño Esteban Vigo, muy similar a lo que expresaba otro malagueño, José Salguero: "Una leyenda del fútbol, como jugador, entrenador, como conocimiento de la cantera. Pero también una gran persona. Es una persona muy significativa. Él fue capaz de verme antes que nadie. Hace muy poquitos años me dijo que me quería y le hicieron caso. Para mí se va alguien muy importante".

"Era una de las leyendas que teníamos aún por aquí, era una alegría verlo por La Rosaleda con sus paseos, esta era su casa. Lo despedimos desgraciadamente. En mi familia le teníamos gran aprecio, mi abuelo le hizo jugar, fue entrenador suyo. Mi padre también tuvo buena relación con él. Es una pena, estamos perdiendo a gente que ha dado mucho por el club", decía también Raúl Iznata, con gran tradición también al malaguismo. El capitán blanquiazul David Lombán también mostró su cariño: "Es una leyenda de este club, un día difícil para el malaguismo. Yo llevaba poco aquí pero era un hombre cercano. Es una día triste para todos...".

Desde las instituciones estuvieron presentes Francisco De la Torre, alcalde de la ciudad, y José María Arrabal, secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía. "Es una persona inolvidable para todos. Como jugador y entrenador dedicó esfuerzos con mucho éxito, nunca lo debemos de olvidar. Nos debe servir a todos para volcarse más con los colores del Málaga", expresó el alcalde, a lo que sumó Arrabal: "Era el malaguismo encarnado, hecho persona. Una persona que ha estado cerca de 60 años en las duras y en las maduras. Con un tremendo saber estar, elegancia personal, siempre contagiando las mejores energías. Alguien inimitable. Es indisoluble del escudo y esta entidad. Es un día tristísimo. Es una celebración del legado que deja".

Por último, Miguel Ramos, hijo de otra leyenda como Migueli, les despedía así: "La figura de Antonio era una más de la familia. Era el mejor amigo de mi padre. Tuvieron su equipo de jugadores, como técnicos y segundos. Antonio era uno más. Era mi segundo padre casi. Era muy cercano y cachondo, pero cuando se ponía serio era serio".