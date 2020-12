Benkhemassa y Chavarría entran en la enfermería

Malas noticias en la enfermería del Málaga con las lesiones de Chavarría, que no iba a estar este sábado por sanción ante el Cartagena, y Benkhemassa, pieza importante en el centro del campo de Sergio Pellicer en los últimos partidos.

Chavarría padece una "lesión muscular en su bíceps femoral izquierdo" y el argelino, por su parte, tiene una "lesión muscular en su gemelo izquierdo". Con esta última no se contaba a priori, por lo que le será más complicado al técnico cuadrar una rotación tras los cuatro partidos en 10 días jugados anteriormente, aunque Pellicer no lo descarta.

"Mañana definiremos la lista, tenemos sancionados. El tema de Pablo es que notó una molestia, ya con la acumulación se pierde el partido, pero se lo hubiera perdido igual con esta lesión. Vamos a ser muy cautos, a ver cómo evoluciona para la semana que viene, a ver si puede estar. A Benkhemassa lo tenemos como duda hasta mañana. Hicham posiblemente no podamos asumir ese riesgo de alinearlo aunque está aguantando las cargas bien, pero ya será para la semana que viene. Isma Casas ha hecho buenos entrenamientos y posiblemente pueda estar, a ver cómo están Escassi y Jairo, con esas molestias. Tenemos experiencia en estas situaciones, no sabemos si vamos a ser 12-13-14 profesionales, a ver cómo tenemos las sensaciones. No lo vemos como un problema, sino tenemos que buscar soluciones. Miramos hacia delante, esto es un maratón y no estamos a mitad aún. Lesiones y sanciones influirán y serán normales", decía el técnico.

Este viernes, además, volvió a entrenar al margen del grupo Alberto Escassi, que desde que fuera relevado al descanso en Girona no ha trabajado por el grupo, hace ya casi dos semanas. En el lado positivo, tanto Ismael Casas como Hicham continuaron con su reincorporación progresiva al grupo.