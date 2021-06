BlueBay asegura que puede cubrir la ampliación de capital

Gonzalo Hervás, director general de BlueBay, mostraba su satisfacción por la sentencia de la Audiencia Provincial que le daba la razón y ratificaba que es propietaria del 49% de NAS Spain, detentora del 96,8% de las acciones del Málaga. En Deportes Cope Málaga ofrecía su versión de la resolución.

"Se ha prolongado demasiado en el tiempo, pero ya hemos llegado al último paso, no hay más recursos posibles, no hay más niveles judiciales y damos este tema por firme y nos permitirá mirar la situación con otros ojos. Puedes contar con que recurra, siempre que haya un despacho de abogados. Pero para que el Supremo admita a trámite un recurso de casación sobre una materia tan masticada es altamente improbable. La ejecución es inmediata. Quien quiera seguir pataleando, que siga. No hay un sola sentencia o auto a favor de él", afirmaba Hervás, que aseguraba que "con este punto ganamos legitimidad, que se había puesto en cuestión por ciertas interpretaciones interesadas. Viene a aclarar la problemática que había, los riesgos tomados en la forma de la sociedad. Es un tema consolidado y que nos legitima".

Recordaba Hervás que su desembarco en el club en 2013 llega porque llaman a la puerta de Bluebay. "BlueBay no busca a Al-Thani. En enero de 2013, por circunstancias de la Champions, con glorias deportivas y desastre en los despachos, deudas acuciantes y posibilidad de bajar a Segunda B. Al-Thani, empresarios de Málaga, directivos del club... Buscaron empresas que apoyaran al club en sus negociaciones. Descartando a otros, llegaron a BlueBay y nos plantearon esa solución, que necesitaba ayuda. Era el contexto. Era una aventura muy complicada y de altísimo riesgo. Si sale mal, ni te digo lo que hubiera pasado. Si entrábamos era con capacidad de tomar decisiones. Nos cedía la gestión del club vista la manera del señor Al-Thani no nos daba seguridad. Había un riesgo altísimo reputacional".

La empresa NAS SPAIN 2000 es legítima propietaria del 96.8% de las acciones del club. "El paso siguiente debería estar en consonancia con Al-Thani y ojalá podamos conseguirlo. Deben producirse dos situaciones. Cómo queda la situación. El máximo accionista es NAS Spain y tenemos que ir a los acuerdos que firmamos para constituir la sociedad. Ojalá que los respete el señor Al-Thani. Nuestro acuerdo, cuando había 100 millones de euros de deuda, le condicionamos que, con la mejor gestión del mundo, podemos llegar al saneamiento de gran parte, a que él asumiera 30 millones. Esos últimos 30 millones servirían para sanear en beneficio para el club, no para BlueBay. Está por escrito y nunca lo compensó. Es una más de las razones por las que nos dio una patada. Fueron los acuerdos de ese momento. Eran en beneficio del saneamiento del club, se lo manifestamos al administrador. Al Málaga le vendría excelentemente", explicaba Hervás.

"Nos falta en la ecuación las reacciones del señor Al-Thani, qué pasos debe dar, qué manifiesta, sigue estando ahí y tenemos que contar con él. De cualquier forma queremos contactar con él. Nunca es bueno que un club esté intervenido, pero tiene una parte positiva. La propia jueza puede arbitrar situaciones que ayuden a alcanzar una solución. Las sociedades de Al-Thani están intervenidas judicialmente. A ver cómo se toman decisiones. El señor de Al-Thani no puede hacer mutis por el foro", decía Hervás, que era cuestionado por si BlueBay acudiría a la ampliación de capital que pondrá en marcha el administrador y en la que tienen opción preferente los dos socios de la sociedad NAS Spain 2000, pero de manera conjunta, no por seperado, un escollo: "La primera opción es que pongamos los dos, si no iríamos nosotros y ya intentaríamos acordar cómo se estructura la sociedad. Está en club con problemas de liquidez, préstamos... Hay necesidades económicas, la mejor forma es una ampliación de capital, te eliminas préstamos. Hablaremos con el admisnitrador, estamos en modo positivo para resolver los problemas. Llega ese momento".

La ampliación de capital podría estar en torno a los 30 millones, pero Hervás no ve lógica esa cifra y piensa más en los 8.6 de la póliza de crédito que debería firmarse la próxima semana. "BlueBay tiene recursos y patrimonio para eso. No sé quién lo habla o quién no lo habla lo de los 30 millones. Va en función del proyecto. Hay que obrar en función de las necesidades del club. Por qué 30 o por qué 300. En un mes se convoca y habría Junta de Accionistas. Contactaremos con el administrador y veremos cuál es el proceso. Son mecanismos muy engorrosos desligarnos. Es una solución en la que llegas más tarde. Se queda definido quién es el accionista del Málaga, está resuelto. Todo lo anterior era elucubración, ahora ya jugaremos la partida", sentenciaba Hervás.