Las discrepancias entre BlueBay y José María Muñoz

En su comparecencia en el Gran Hotel Miramar, BlueBay habló sobre el encuentro que mantuvo con el administrador judicial este lunes y las sensaciones que hubo. Hay desacuerdos con José María Muñoz, aunque se mantuvo cierta cordialidad, aseguraron los representantes de BlueBay.

"Ayer estuvimos reunidos en las oficinas del club con el administrador judicial, algo que consideramos que está dentro de esa normalidad. La comunicación por el Covid no ha había sido todo lo fluida que era necesario. Tuvimos una reunión en la que pudimos manifestar todo nuestro apoyo. Una situación ordinaria y de normalidad. Poco a poco vayamos a ir separando esa administración judicial, va avanzando y decayendo, que vaya buscando encaje para que de una forma razonable vaya cambiando la gestión", aseguraba Gonzalo Hervás, director general de BlueBay: "Esos pactos de socios tienen que presidir los pasos siguientes de la vida del club. En función de todo eso se debe considerar que el señor Al-Thani no está aquí, es un hándicap, un obstáculo y un problema. Todas estas sociedades están en la persona del administrador judicial. En ese sentido le manifestamos el total apoyo. Evidentemente la propia vida del club necesita un contenido impuesto y gestión".

"Hay puntos de vista discrepantes de diferentes materias", proseguía Hervás: "Hemos desarrollado esas discrepancias. Por el tema del préstamo, consideramos que no es lo que necesita el club en el formato que se ha manejado, veíamos mejor la ampliación de capital. Esto es una materia de los socios, y no se puede mandar este tipo de créditos. Hay otras modalidades. Las ampliaciones de capital duran cierto tiempo, pero hay que detonarlas, hemos manifestado nuestra voluntad de acudir e impulsarlo lo más rápido posible. Reiteramos al administrador judicial que la active, hemos insistido en ese punto que creemos necesario. Así lo reiteramos. Debemos ir de la mano con él. Por parte nuestra apoyo total al equipo que está dentro del club. El club necesita un periodo de estabilidad. Queremos reiterar que no va a ser ni la primera ni la última reunión. Como socios nos preocupa el endeudamiento del club en los primeros meses, esto lo tendrán que resolver los socios, será su responsabilidad".

"Tratamos la sentencia, el contenido y las consecuencias, en un corto o mediano plazo", ahondó Hervás: "El suelo, de alguna forma. Para que todo se resuelva sin problemas. Al-Thani tiene mucho que decir en todo esto. Queremos soluciones y no nuevos problemas. No queremos entrar en más pleitos. No queremos ninguno. Fue una primera reunión, toma de contacto. Ya tenemos marcada la dirección, qué mejor forma de compartir con nosotros y con él".

"Es un problema de actitud, el administrador judicial depende del juez de instrucción. No será tanto del administrador judicial como del juez de instrucción. Lo que vamos a pedir de inmediato es la ejecución de la sentencia de NAS Spain SL. Los tiempos no son cortos pero son medidas cautelares que en cuanto desaparezcan las razones deben variar. En un plazo razonable, el juzgado debe tomar una decisión con respecto a ello. El administrador judicial debe contactar con Al-Thani por razones sencillas", añadía José María Aguilera, abogado de la hotelera.