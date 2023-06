BlueBay enseña la patita y ataca duramente al administrador y la jueza

Vuelve a estar caliente la actividad en los juzgados en clave Málaga CF. Management Empresarial Málaga SL (BlueBay), que detenta el 49% de las acciones de Nas Spain 2000, sociedad vinculada con el club a la espera de la sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo, envió un escrito al Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga. Cuestiona en el procedimiento contra la familia Al-Thani la posible modificación o cese del esquema de la Administración Judicial diseñado por la jueza Ruiz González en las diferentes sociedades participadas por el jeque, algo que la magistrada aún no resolvió.

El escrito, publicado por la Cadena Ser Málaga y al que este periódico tuvo acceso, de la cadena hotelera se refiere al informe enviado por el Ministerio Fiscal en el que defiende al administrador judicial José María Muñoz, en todas las decisiones adoptadas y en sus honorarios las tres sociedades vinculadas con el club malagueño.

Además, hace referencia a la demanda presentada por el Málaga contra BlueBay por el asunto de la publicidad en las camisetas hace varias temporadas, concretamente en 2013, donde le reclama más de dos millones de euros. La hotelera suplica al Juzgado admita y emita pronunciamiento sobre la modificación o cese del esquema de la administración judicial.

Tras la audiencia del pasado 21 de abril, el Informe del Ministerio Fiscal dio traslado el pasado 26 de mayo de un informe que BlueBay considera "extemporáneo, a modo de cierre del Ministerio Fiscal tiene un efecto perverso y desnaturaliza el procedimiento pues se asimila más a un escrito de conclusiones o a una resolución, que a una opinión sobre una materia concreta, que es de lo que se trataba. Esta parte no cree que la función del Ministerio Fiscal en este caso deba ser la de realizar una defensa a ultranza del trabajo del Administrador Judicial, “(…) nada se ha alegado en concreto en cuanto se hubieran adoptado decisiones frívolas, ilógicas o ineficaces (…)”. Esta parte no escuchó ningún calificativo de frívolo respecto del Administrador Judicial, pero poco podremos discutir de lo ilógico y mucho menos de lo ineficaz de sus decisiones. La eficacia se mide por los resultados de las decisiones tomadas. Creemos que está costando demasiado asumir con humildad un fracaso de esta gestión; las consecuencias de las decisiones ineficaces son las que son; a los resultados nos remitimos y el problema lo tenemos encima de la mesa, el deterioro patrimonial del club es ya un hecho. No tratemos de cubrir el sol con un dedo ni caigamos en la autocomplacencia", se acusa en el escrito.

Acerca de las distintas propuestas presentadas por las partes para cambiar la gestión, BlueBay argumenta que "no se trataba de presentar bloques monolíticos sobre esta materia cuya complejidad reconocemos. Esto no va de manías persecutorias contra el administrador, que no necesita del Ministerio Fiscal para que le defienda. Aquí se trataba de proponer alternativas razonadas ante Su Señoría para que tomara la mejor de las decisiones pues solo ella puede tomarla al respecto y en ningún momento se esperaba se presentara una única solución, pues los criterios pueden ser amplios. El mismo administrador lo repite constantemente, él sólo se debe a Su Señoría. Lo que sí se concluyó es que todas las partes excepto APA tenían clara la necesidad de tomas decisiones inmediatas al respecto. Observamos que el Ministerio Fiscal no ha terminado de entender los supuestos de conflictos de intereses/deberes que claramente se dan en el caso que nos ocupa".

BlueBay recuerda que la misma persona, en este caso José María Muñoz, "aprueba las cuentas del Málaga CF, NAS Spain, Nasir Bin Abdullah & Sons [...] y ha decidido que los fondos para el pago de los honorarios del administrador judicial de NASIR BIN ABDULLAH & SONS SL y de NAS SPAIN 2000 SL se aporten por el Málaga mediante sendos préstamos participativos a favor esas dos sociedades. Los recursos de Casación del Sr. Al Thani contra la Sentencia de la audiencia provincial que confirmaba la propiedad del 96.80% de las acciones del MCF en NAS SPAIN 2000 SL fueron presentadas y firmadas por varios Despachos de abogados carentes de facultades para ello, tras el auto de intervención judicial que derogaba todos los poderes anteriores y facultaba únicamente al Administrador Judicial. ¿Hizo algo al respecto? No. ¿Defendió a la sociedad que administra NAS SPAIN 2000 SL frente a este Recurso que va en contra de sus intereses? No".

También reseña BlueBay acerca de José María Muñoz que "nos llamó la atención el contenido de la intervención del Administrador Judicial en la audiencia de 21 de abril, quien centró su declamación en los logros de su gestión y en la descalificación de las partes personadas y pasó de soslayo por el hecho más relevante del inminente descenso de categoría a 1ª RFEF, como algo normal en lo deportivo y asimilable a un juego de azar. Seguro que si el resultado hubiera sido el ascenso a Primera División LFP, éste mérito sí se atribuiría a su gestión; seamos coherentes. Nos llamó mucho la atención que la primera manifestación del Administrador Judicial en su intervención fuera enfatizar que él tiene presentada una reclamación judicial en contra de una sociedad del grupo BlueBay. Es ya reiterativa el uso instrumental por el Administrador Judicial de esa demanda presentada 9 años después de que ocurrieran unos hechos, que se terminarán de aclararse en la sede correspondiente, y su utilización tiene como objetivo tratar de descalificar o deslegitimar al segundo accionista del club".

Prosigue la hotelera con su diatriba contra la jueza y el administrador: "Pero es llamativo que ahora el Ministerio Fiscal recoge este punto en su escrito y suscribe completamente esta tendenciosa maniobra del Administrador Judicial, para continuar afirmando que “ … Management tiene claros intereses contrapuestos a los del club, toda vez que este último ha demandado a la mercantil para el pago de una importante cantidad de dinero …” ¿Qué tendrá que ver una cosas con la otra? El hecho de que el Administrador Judicial haya presentado esta demanda deslegitima de raíz al segundo accionista del club? ¿Tan poco creemos en el sistema judicial y en el valor de una Sentencia como la única forma de resolver un conflicto judicial? ¿Ha resuelto el caso el Ministerio Fiscal con esta afirmación. El Administrador Judicial ha generado un conflicto judicial con una sociedad del Grupo BlueBay; hasta ahí. Poco valor parece que da el Ministerio Fiscal a la gestión de BlueBay en otro momento histórico tan importante y crítico para el Club como el actual que consiguió reflotar y darle viabilidad al Club que hoy os ocupa. Por lo tanto, rogaríamos se abstengan de arrojar este tipo de afirmaciones gratuitas que hacen presumir conflictos de intereses entre BlueBay con el Club".

Caso camisetas

"No podemos tolerar esta afirmación tan atrevida e impropia: -La mercantil propietaria de las acciones es Management Empresarial Málaga SL. La mercantil que firmó el acuerdo de las camisetas en 2013 fue GrupoBlueBay 2000, SL. El Administrador Judicial ha tenido oportunidad más que suficiente para conocer las circunstancias del apoyo realizado en las circunstancias en que eso ocurrió, pero prefirió presentar la Demanda, no por un interés en el cobro de una cantidad que no se debe, sino para lo que ahora se está materializando: presentar un titular en cada comparecencia para tratar de deslegitimar al grupo que está detrás. Llama la atención que el MF haya comprado esta mercancía y no espere a que el Juzgado resuelva al respecto", proseguía la defensa de BlueBay: "Concluimos manifestando que no hemos recibido resolución de Su Señoría respecto de la Modificación o Cese del esquema de Administraciones Judiciales en las sociedades afectadas alrededor del MCF. Entendemos que es un tema pendiente que amerita resolverse en un sentido o en otro, tomando en cuenta que ya cada parte se pronunció al respecto".