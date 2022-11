Desestimada la petición de BlueBay del cese de la administración judicial

Nuevo varapalo a la estrategia de BlueBay con respecto al Málaga CF. La hotelera envió un escrito al juzgado solicitando el cese de la administración judicial al frente de la sociedad NAS Spain 2000. Y la respuesta de la sala de instrucción número 14 ha sido la de desestimar la petición realizada a través de la entidad Management Empresarial, que es la empresa poseedora de las acciones de la parte de Jamal Satli Iglesias.

La resolución del Juzgado de Instrucción nº 14 no deja lugar a dudas: "Desestimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución indicada en los antecedentes de ésta, confirmándola de igual modo". El tribunal acordó no imponer las costas del recurso y recordó que de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "contra esta resolución no cabe recurso alguno".

En el texto del juzgado, como respuesta a lo que señala BlueBay, que sostenía que cesar a José María Muñoz al frente de NAS Spain no le impediría seguir manteniendo el control del Málaga a través de las acciones que en teoría poseería el jeque Abdullah Al-Thani (51%) y en el escenario actual aseguraron que pone en riesgo económico a la sociedad donde participa Management Empresarial (la citada NAS Spain).

Argumenta la sala que "el cese de la administración judicial en la entidad NAS Spain 2000 obligaría a la designación de otro administrador, por acuerdo que debería ser adoptado por la Junta general de socios por mayoría, artículo 214 de la Ley de Sociedades de Capital, por lo que el administrador judicial seguiría teniendo el control de la gestión y decisiones a través del socio mayoritario Nassir BIn Abdullah anda sons SL (51%)".

"No obstante, en el auto de fecha 20 de octubre de 2020 dictado por el juzgado instructor, se acordó que la administración judicial abarcara a toda la estructura societaria, de modo que las entidades Málaga CF, NAS Fútbol SL, NAS Spain 2000 SL y Nassir Bin Abdullah and Sons SL, han de entenderse como un todo, sin que en el escrito de interposición de recurso se hayan acreditado un cambio en las circunstancias que llevaron a la adopción y mantenimiento de la administración judicial en los términos en que se acordó", prosiguió el documento.

También hace referencia al salario que percibe José María Muñoz por su actuación en el Málaga y las otras sociedades, que no lo fija él sino que es una cuestión marcada para estos casos. "Parece subyacer en el argumentario del recurso la pertinencia de remuneración fiada por el juzgado al administrador en todas y cada una de las sociedades, que en su caso podrá ser planteada ante el órgano instructor".

Para rematar se alega el incumplimiento por parte de Muñoz "de las funciones inherentes a su cargo". Para el tribunal "consta la convocatoria de junta general de socios de la entidad NAS SPAIN 2000, a celebrar el 30 de junio de 2022, cuyo orden del día tenía por objeto el examen y aprobación de cuentas anuales correspondientes al referido ejercicio".