La valoración de juicio por parte de BlueBay

Tras la celebración del juicio entre el jeque Al-Thani y BlueBay por la propiedad del 49% de las acciones del Málaga, la defensa del presidente malaguista prefirió el silencio. Tampoco se pudo escuchar alguna reacción del sheikh, que se marchó durante el proceso. Sí valoraron lo acontecido tanto Jamal Satli Iglesias como Carlos Aranguren, abogado de la empresa hotelera.

"Después de cuatro años de retrasos se ha celebrado el juicio. Toca esperar resultados. Después de tanto dolor de cabeza hay que reconocer una realidad", decía Iglesias, presidente de BlueBay: "El club está donde está, ha pasado lo que pasado, se hizo una gestión donde había una deuda de casi 100 millones de euros del señor Al-Thani y una deuda con jugadores a la que había que hacer frente de 85 millones al año, un déficit de 40 millones al año. Era la situación crítica que tenía el club y con la venta del 49% por parte de Al-Thani llegaba a quitarse la responsabilidad y buscar la forma de reorientar con una proyección de futuro el club. Desgraciadamente, la sanción de UEFA vino en 2012 y se pagaron las consecuencias en 2013".

Iglesias continuó: "Había unas obligaciones de pago del señor Al-Thani, se consiguió hacer los compromisos que había inicialmente de sanear el club y dejar una situación equilibrada y con presupuestos acordes a futuro, de pensar más en mañana que hoy. Hay que esperar a que la Justicia determine. Prefiero no decir lo que pienso sobre la declaración. Si una persona dice que no sabe a todo, que no sabe, que no sabe... Suena un poco ridículo, con todo el respeto. Supongo que es una estrategia jurídica. Que todo salga bien".

Tras él, tomó la palabra el abogado Carlos Aranguren: "Una vez terminado el acto del juicio, nos ponemos en manos de la decisión del juez y el tribunal. Sólo queda esperar a la sentencia, pero las sensaciones son positivas acorde a lo que demandamos y de cómo se ha desarrollado la vista el día de hoy. Nos hemos encontrado con estrategias procesales distintas, pero lo que vale es el procedimiento principal y esperemos que el juez dicte sentencia".

Acerca de las intervenciones finales de las letradas de la defensa, Aranguren fue respetuoso: "Mi absoluto respeto a las compañeras que han intervenido, me mantengo en mi criterio en que hace una intervención de la defensa. No considero que se hayan desmontado nuestras peticiones". Sobre para cuándo esperan una sentencia, reclamó celeridad: "Dada la fecha que se inició, en 2015, esperemos encontrarnos con una resolución en el menor tiempo posible, pero desconocemos el tiempo".