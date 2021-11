Bochorno continuado

Los análisis de los partidos del Málaga van camino de poder escribirse el día antes. La imagen exuberante en La Rosaleda contrasta con la paupérrima imagen que ofrece lejos. Pudiera parecer una exageración, pero es el mejor en su campo, 23 de 27 puntos y el peor lejos de él, tres de 27. Una diferencia abismal de un entrenador y grupo de jugadores que no tiene una regularidad mínima exigible. En un escenario pendular, una semana se piensa que pelear por subir es posible y la otra que hay que sumar los 50-52 puntos que suelen ser necesarios para la salvación en LaLiga Smartbank.

Poco a poco el equipo se va deshilachando con las lesiones. Los últimos en caer son Jozabed y Juande Rivas. Antes, Luis Muñoz y Ramón Enríquez. Es algo común a los demás clubes, no hay que lamerse heridas con ello, pero sí es verdad que varios son del esqueleto que sería equipo ideal de José Alberto. El técnico no da con la tecla. Si bien es cierto que en los partidos de Las Palmas y Tenerife se ganaron seis puntos que fueron más de lo que se vio en juego, los canarios ofrecieron un nivel alto, cuando se llena el granero se vacía acto seguido. Es desconcertante asistir a un subidón con un gol de Sekou y después asistir al bochorno de El Plantío. Los tres goles retratan a jugadores considerados básico. Víctor Gómez, un cañón por la banda derecha y puede que el mejor lateral de la categoría, salió en la foto de todos los goles. Si los jugadores más solventes también la pifian con continuidad, hay un problema importante.

Viene ahora una semana copera por delante, con la visita al Peña Sport de Tafalla. Es tentador para los equipos de Segunda División dejar ir la Copa, pero también pasar un par de rondas contra equipos de inferior categoría puede dejar un duelo atractivo en las siguientes rondas que ayuden a las arcas de la entidad. El año pasado, con la limitación de fichas aún, se llegó a un tope físico y mental. Habrá que ver si José Alberto remueve y tira de más canteranos y menos habituales o estira. Con las últimas bajas el fondo de armario ha menguado.

Por delante se ve en el calendario el partido del Amorebieta, que está en puesto de descenso pero no es un equipo abandonado a la deriva. Y es que, sin ir más lejos, este domingo le sacó un punto a un Zaragoza que apuntaba hacia arriba. Más allá, Eibar y Leganés para acabar cerrando la primera vuelta para acabar 2021 y empezar 2022 visitando el colista Alcorcón.

Debe encontrarse la solución en el vestuario a lo que ocurre. Escassi salió pidiendo disculpas de El Plantío en nombre de la plantilla. No viven en otro mundo y saben que la imagen no se puede tolerar. Es más antiguo que el fútbol que el equipo local gane más que el visitante. Lo normal sería que se equilibren las tendencias, que se gane algo más fuera y se gane algo menos en casa. E igual no sería tan desconcertante como es la situación actual, en la que el Málaga es Doctor Jekyll y Mister Hyde con días de diferencia.