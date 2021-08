Borja Garcés y Sekou, dos opciones que gustan para la delantera del Málaga CF

Al Málaga CF le quedan aún varios movimientos por concretar en este casi mes que resta para el cierre del mercado de fichajes. Existe cierta tranquilidad en La Cueva tras lo ya ejecutado. El planning establecido ha ido cumpliéndose y se han ido cerrando las operaciones que más urgían. Se deja para el final lo más importante y más caro, el gol, y quizá alguna que otra incorporación extra que mejore o iguale lo presente, algo que marcará el mercado en sus últimos días y horas. Queda mucho.

Que se hayan cerrado gran parte de los refuerzos que estaba sobre la mesa no significa que se haya dado una pausa la dirección deportiva. Se sigue trabajando con la misma intensidad en busca de los mejores refuerzos para la delantera. Dentro de los parámetros que se buscan, se apunta alto. Ahora mismo solo están Pablo Chavarría y Brandon Thomas como referentes para la punta, y quizá el segundo encaje más en un perfil secundario y no como 9.

No son pocos los nombres que tiene en su agenda el Málaga para el ataque esta temporada. Nombres relevantes y perfiles diferentes. Uno de los que está en negrita y bien subrayado es el de Borja Garcés. El delantero, como adelantó hace varias semanas Ser Deportivos y pudo confirmar este medio, es uno de los atacantes a los que sigue de cerca la dirección deportiva para reforzar el ataque blanquiazul.

El melillense completó una gran segunda vuelta con el Fuenlabrada la pasada temporada. 22 partidos y siete goles en casi 1.300 minutos de juego fueron su carta de presentación en la Liga SmartBank tras aterrizar cedido por el Atlético de Madrid. Es un objetivo que comparte el Málaga con un gran número de equipos de la categoría, como puede ser el propio Fuenlabrada o el Zaragoza.

El Málaga mantiene sus contactos con el entorno del jugador, posicionándose ante una posible oportunidad de cesión aunque conscientes de la dificultad de la misma. Garcés está en estos momentos de pretemporada con el Atlético a las órdenes del Cholo Simeone, dejando buenas sensaciones y aumentando su caché. Tiene contrato hasta 2022. Según pudo saber Málaga Hoy, es una posibilidad difícil y que, de concretarse, lo hará en las últimas semanas del mercado. El futbolista espera alguna oportunidad de Primera donde también hay interesados, aunque la opción blanquiazul le gusta en caso de decantarse por otro año en Segunda.

Sekou Gassama, otra posibilidad

Otro perfil diferente pero que gusta mucho en la dirección deportiva es Sekou Gassama. El interés no es nuevo y viene de largo, pero hasta el momento cuajó. Su nombre, deslizado por As y confirmado por este medio, está una vez más entre los que persigue el club para reforzar su ataque. El senegalés no ha ocultado nunca que le gusta la posibilidad blanquiazul, incluso afirmó en sus redes su deseo de vivir en la ciudad, en Málaga.

El ariete tiene contrato con el Valladolid hasta 2024 y la pasada temporada tuvo muchos problemas con las lesiones en su segundo año a préstamo en el Fuenlabrada. Jugó nueve partidos, cinco como titular, e hizo cinco goles. Con el descenso del Valladolid y el gran número de delanteros en plantilla de los blanquivioletas (Weissman, Sergi Guardiola, Marcos André...) su continuidad parece comprometida aunque dependerá de los vallisoletanos el rumbo del delantero.

El Málaga está atento a su situación pero tampoco es una operación fácil de encajar en un corto periodo de tiempo. El acuerdo de LaLiga con CVC cambia el escenario económico del club para este tramo final de temporada, se podrán optar a cotas más altas de las esperadas, aunque son conscientes que no será el único club con más potencial. Pese a verse muy beneficiado por los parámetros que ponderan la inyección económica, cabe destacar que la entidad partía de un punto de partida bajo y comprometido.