El Braga se planta: pide 20 millones por Horta al Benfica

Ricardo Horta amanecía este lunes en la esquina superior derecha del diario Record en Portugal. No precisamente por los minutos que dispuso en la victoria contundente de su selección ante Suiza (4-0), donde jugó algo más de 20 minutos, sino por el tiro y afloja que continúa entre Sporting de Braga y Benfica por los derechos del futbolista, que desea salir pero su club no, al menos no a cualquier precio.

El mencionado medio explicaba en su edición de este lunes que las diferencias entre Braga y Benfica son de unos ocho millones de euros. El cuadro bracarense ya le ha puesto precio a la salida de Horta y está abierto a negociar siempre que se manejan tales cantidades. Su presidente, António Salvador, se muestra inflexible con el Caso Horta y pide 20 millones por el extremo. Lejos aún de la segunda oferta de las Águilas, también rechazada.

El Benfica elevó su apuesta por Horta de los 10 a los 12 millones de euros además de incluir a varios jugadores en la proposición presentada oficialmente ante el Braga. La respuesta, idéntica a la primera, fue negativa. António Salvador se muestra ahora abierto a negociar a partir de los 20 millones pese a que semanas atrás sólo contemplaba la cláusula de rescisión.

No es más que el proceso habitual de unas negociaciones por un jugador que ha marcado diferencias esta temporada en la Liga portuguesa, gran goleador del Braga y con mucho fútbol aún por delante. Los dirigentes bracarenses quieren sacar la mayor tajada posible por un futbolista que ya es historia del club por sus goles y del que sólo podrán ingresar el 33% de la venta, por lo que mientras más alta sea su salida mejor.

El Málaga CF se frota las manos ante una venta inminente. De cumplir las expectativas económicas de António Salvador, el club blanquiazul podría percibir algo más de 13 millones de euros, una cuantía que cambiaría por completo el escenario del club, que tendría músculo suficiente para optar a una planificación deportiva mucho más ambiciosa que la actual.

En cualquier caso, desde La Cueva continúan con la planificación sin contar con esta operación. El club se moverá en unos términos de límite salarial parecidos al del anterior curso, aunque con la salvedad de que iniciarán el mercado con conocimiento de éste, a diferencia del anterior que cambió por completo con el acuerdo de CVC y LaLiga.