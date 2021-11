Brahim recuerda cuando era recogepelotas en el Málaga en su primer día con la selección

Brahim Díaz transmite entusiasmo en su primera llamada con la selección absoluta. Jugó un partido en junio, pero era un amistoso derivado por una situación rocambolesca por un positivo de Busquets que obligó a tirar de la sub 21 para jugarlo. Esta vez le llama Luis Enrique, que pondera sus cualidades y también lo que le falta. Tras haber sido internacional desde la sub 16 a la sub 21, llega el gran salto.

"Fui recogepelotas y los vi desde muy cerca desde muy pequeño, poder estar con jugadores que han ganado tanto...", decía el malagueño en un vídeo distribuido por la Federación, rememorando aquella etapa en la que era recogepelotas del Málaga y la gran sensación del fútbol base nacional mientras contemplaba al equipo de la Champions hacer maravillas. "Es una experiencia importante. Es un sueño estar ahora con grandes jugadores como los que hay aquí. Cada uno tiene su recorrido y su carrera y espero que siga creciendo la experiencia. Tenemos un grupo increíble con mucho talento y trabajo y queremos estar en el Mundial y estos partidos son súperimportantes. Vamos a hacer lo que siempre se ha hecho en la selección, jugar bien y ganar".

"Es un sueño hecho realidad, es el sueño de todo niño estar en la selección. Estoy muy agradecido por la convocatoria, por la oportunidad del mister Luis Enrique y espero ayudar al equipo. Tenía muchas mensajes: familias, amigos, todos los que me quieren... Hay alguno que no pude responder aún", respondía Brahim, que lleva cuatro goles y dos asistencias con el Milan, colíder de la Seria A, lo que le ha valido la llamada del seleccionador: "Me enteré gracias a la familia, que me dijeron que estaba convocado. Les dije que no le creía, pero al final todo trabajo tiene su fruto y estoy muy agradecido por la oportunidad. Hay que trabajar mucho, es la selección española. Hay jugadores con mucho talento, muy competitivos. Hay que sacrificar mucho y estoy muy agradecido. Mis padres, mis hermanas, mis abuelos... Todos los que me han apoyado en cada momento están en mi mente. Es algo único, estamos disfrutando, son momentos inolvidables. Cuando te llama la selección no te olvidarás nunca".