Luis Enrique: "Brahim juega entre líneas, tiene gol, llegada, último pase y fantasía"

Luis Enrique Martínez, seleccionador nacional, se refirió a la convocatoria de Brahim Díaz. El malagueño se estrena a sus órdenes, porque el partido en el que debutó en junio fue con Luis de la Fuente, entrenador de la sub 21, en aquel episodio de aislamiento de la absoluta por el positivo de Busquets. Valoró sus cualidades, pero también le mandó algún mensaje sobre lo que tiene que mejorar.

"Es una de las cosas que nos planteamos al convocar a un jugador, como este perfil de media punta de Brahim, que esa posición no la usamos habitualmente en nuestro sistema. Se puede adaptar en una de las dos bandas, domina las dos piernas con maestría, le pega con la derecha y piensas que es diestro natural y lo hace con la izquierda y piensas igual, no hay apenas jugadores con los que ocurra eso. Es un jugador que juega entre líneas, con gol, llegada, último pase y fantasía, trabajaremos para que mejore la faceta defensiva, sin eso no hay cabida en el equipo. Puede jugar en banda, pero dependiendo del contexto del partido también de interior, con esa creatividad, incluso de falso nueve. Nos da muchas opciones, ha evolucionado, su nivel es alto, está siendo muy importante en su club ahora mismo", explicaba Luis Enrique sobre cómo ve al malagueño.

También se refirió a Brahim Luis de la Fuente, seleccionador de la sub 21, que le ha tenido a sus órdenes mucho tiempo. "Es una evolución normal, estuvo a un nivel altísimo en su etapa en la sub 21, ahora viene otra y le toca seguir creciendo y lo está haciendo. En futbolistas con madera de grandes jugadores sólo lo consiguen si tienen regularidad y confianza. Ahora la está teniendo. Llega su momento de madurez para competir en Milán, Madrid o City, los clubes donde ha estado. Ya es un jugador más para la selección absoluta. Estamos felices y contentos por lo que significa esa llamada", decía De la Fuente.