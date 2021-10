Brandon Thomas, de la presión al gol imposible

Los delanteros sólo necesitan un chispazo para pasar del bloqueo más absoluto a atinar con suma facilidad, casi de cualquier manera. En dos jornadas lo ha demostrado Brandon Thomas. De confesar unos días antes que se iba a veces a casa lamentando que se escapara un partido más sin marcar, se liberó con el penalti de Valladolid y se han levantado las persianas. Ante el Zaragoza logró un gol casi imposible. Admite que tuvo suerte, pero la intención y la ejecución quedaron ahí.

El tanto, de espuela tras un gran servicio de Víctor Gómez, sorprendió al portero y maravilló al estadio. Brandon hizo un partido muy en la línea de lo que se lleva de temporada, con kilómetros y trabajo complementando sus intenciones y su vertical manera de entender el juego.

"El gol es un poco de fortuna, pero contento por sumar otro gol", admitía el mallorquín, que lamentaba la manera en que se dejaron empatar: "En el gol de ellos no hemos acabado de despejar bien la pelota, nos ha fastidiado porque no quedaba casi nada para acabar la primera parte. Queríamos conseguir los tres puntos como sea, pero al final no siempre se puede ganar y es importante no perder”.

Estaban acostumbrados a contar sus citas por victorias en La Rosaleda los jugadores del Málaga. “Teníamos mucha ilusión de sacar los tres puntos en La Rosaleda con nuestra afición y lo hemos intentado, pero no hemos tenido la fortuna de meter el segundo gol. Valorar el esfuerzo de todo el equipo y a corregir los errores que tenemos. En La Rosaleda seguimos sin perder y eso es positivo. Contento por el segundo gol con el Málaga y por ayudar al equipo”, desarrolló Brandon.

El punto no sacia pero sí alimenta. El mallorquín destacó el esfuerzo colectivo ante un buen rival y el espíritu ganador: “Hemos ido a por el partido, aunque ellos también podían hacer daño a la contra. El equipo ha estado bastante bien, ha competido, y tenemos que seguir la dinámica de trabajo que llevamos”.