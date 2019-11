Un toque preciso de volea con la zurda en una posición con poco ángulo para perforar la meta rival. Fue la presentación en sociedad del malagueño y malaguista David Larrubia en el Mundial sub 17 que se celebra en Brasil. Su primer contacto con el balón fue gol en el España-Tayikistán, rubricó el 4-1 en el descuento de la primera mitad. Había salido un par de minutos en lugar del lesionado Valera. El partido finalizaría 5-1.

El anterior malagueño que había marcado un gol en el Mundial sub 17 fue Isco, justamente hace 10 años, en 2009. Así que no es mal presagio para David Larrubia, que se montó en el carro de esta selección por su arranque de temporada. Ya había sido convocado regularmente por la Federación, pero no pasó el corte para jugar el Europeo de la categoría en mayo, donde se consiguió la clasificación para el Mundial. Ahora sí entró. Tras no jugar ningún minuto en el empate ante Argentina en el debut (0-0), le llegó su momento.

Pegado a la banda izquierda, Larrubia entró en el partido con éste ya cuesta abajo para España. Realizó ya en la segunda parte alguna incursión en el área rival, se asoció bien con sus compañeros y dejó constancia de que tiene una zurda de calidad. Ahora mismo alterna el División de Honor juvenil a las órdenes de Nacho Pérez con el Atlético Malagueño, con el que ya tuvo presencia en el Grupo IX de Tercera.

"Muy contento, imagínate, no había debutado con la selección y el primer balón que tocas va para dentro, una alegría muy grande para mis padres y para mí", decía el jugador en declaraciones a la web de la Federación tras el encuentro disputado en Vitoria.

La competencia para tener minutos en la selección es dura para el canterano malaguista, que empezó a jugar en el Roma Luz. En esa línea de tres tras el delantero están Pedri González, ya con mucha relevancia en Segunda en Las Palmas y fichado por el Barcelona; Robert Navarro, talentoso mediapunta firmado por la Real Sociedad desde el Mónaco y autor de dos goles ante Tayikistán; y el citado Valera, jugador del Atlético y capitán del equipo.

Con cuatro puntos, la clasificación de España para los octavos de final es virtual. Pasan los dos primeros de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros. Este domingo se cierra la primera fase contra Camerún (21:00 horas, Gol).