El malagueño David Larrubia estará en el Mundial sub 17 con la selección española. El torneo se disputará del 26 de octubre al 17 de noviembre en Brasil y el jugador de la Academia del Málaga es uno de los 23 jugadores elegidos por David Gordo para representar a la Rojita en el torneo universal, el único, a nivel europeo o mundial, que no tiene la selección española. España fue subcampeona mundial en la anterior edición, con el entonces meta malaguista Álvaro Fernández como titular.

Larrubia se ejercita con asiduidad y ha ido convocado con el Atlético Malagueño a las órdenes de Sergio Pellicer, aunque está jugando en la División de Honor juvenil con Nacho Pérez Santamaría, en segundo año como juvenil. Es fijo en la selección andaluza y lleva desde alevines en el club, al que llegó procedente del Roma Luz.

⚠ OFICIAL | ¡Estos son los convocados! 📝 Aquí tienes la lista de jugadores de la @SeFutbol Sub-17 que representarán a España en el Mundial Sub-17 de Brasil#U17WC 🔗 https://t.co/5EVWCFF8ji pic.twitter.com/lBNJDuvTbs — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 9, 2019

Larrubia es un futbolista zurdo de calidad altísimo, de esos que entra por los ojos, con mucha facilidad para el desborde, en espacios cortos es terrible y tiene una buena visión de juego. Capaz de jugar por los dos perfiles de banda, tiene por delante como tarea fortalecerse físicamente y ser más continuo en los partidos. Físicamente es un arquetipo parecido a Samu Castillejo, aunque con cualidades distintas.

El jugador del Málaga ya estuvo en septiembre en un torneo en Catar de preparación. No formó parte de la plantilla que la pasada primavera participó en el Europeo sub 17, en el que España fue semifinalista y consiguió la plaza para el Mundial de Brasil, pero ahora se ha enganchado a una cita universal que también jugaron en el pasado otro futbolistas malagueños como Sergio Santamaría (balón de oro en Egipto'97), Isco o Edu Ramos (Nigeria'09).

En la lista destaca el canario Pedri, ya con minutos en Segunda con Las Palmas (jugó contra el Málaga y ya marcó tres goles) y nombres destacados como Pablo Moreno (Juventus), Robert Navarro (Real Sociedad), Ilaix Moriba (Barcelona) o Jordi Escobar (Valencia). Finalmente no entró en la lista el barcelonista Ansu Fati, que por edad podía estar tras obtener la nacionalidad pero se ha optado por que vaya con categorías superiores a corto plazo.

España está encuadrada con Argentina, Tayikistán y Camerún en el Grupo E de la competición.