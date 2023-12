Bryan Zaragoza, tras fichar por el Bayern: "He trabajado toda mi vida para esto"

El Granada oficializó el traspaso del extremo malagueño Bryan Zaragoza al Bayern de Munich alemán a partir de la temporada 2024-2025, por lo que el jugador permanecerá en la disciplina granadinista el resto del presente ejercicio, informó el club andaluz. La operación contempla que el Bayern pagará en este próximo mercado invernal 15 millones de euros por el futbolista, que se compromete por varias temporadas con el club alemán pero que seguirá cedido en el Granada hasta el final de la presente temporada.

El acuerdo entre los clubes, que confirmaron a Efe fuentes cercanas a la operación, fue rubricado. Bryan tiene actualmente contrato en vigor con el Granada pero una cláusula de rescisión de 14 millones de euros, por lo que en los últimos meses ha despertado el interés de importantes clubes europeos de distintos países.

El atacante malagueño, de 22 años, es el máximo regateador de Laliga esta temporada y su buen hacer en el Granada le ha hecho debutar ya con la selección española absoluta de fútbol.

"Estoy muy contento, de ir a un gran club como el Bayern y de ayudar al Granada hasta el final de la temporada", decía en sus primeras palabras después del acuerdo oficial tras salir de las instalaciones, del club.

Acerca de la operación, decía que "eso lo llevan mis agentes, ha sido algo rápido porque quería estar centrado aquí y quedarme en el Granada. Yo es lo que quería, ayudar al Granada siempre. Mis compañeros, imagínate, estaban muy felices".

"Al final he trabajado toda mi vida para eso", ahondaba en su alocución: "Ahora a seguir trabajando para llegar a los más alto posible. A la afición le digo que aquí me he quedado y aquí estoy porque voy a morir por ellos".