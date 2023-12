El malagueño Bryan Zaragoza irá al Bayern de Múnich con pedrea para Tiro Pichón y Conejito

Sólo hay tres malagueños jugando ahora mismo en la Primera División de LaLiga. Isco Alarcón en el Betis, Brahim Díaz en el Real Madrid y Bryan Zaragoza en el Granada. Este último no por mucho tiempo. En la noche del martes se conoció su traspaso inminente nada menos que a uno de los mejores clubes del mundo, el Bayern de Múnich. El joven extremo de 22 años se quedaría en el Granada hasta final de temporada y el club alemán pagaría 15 millones (su cláusula es de 14) como gesto de buena voluntad por sus servicios. La noticia fue adelantada por El Chiringuito y confirmada por medios nacionales y granadinos. Y este miércoles por la mañana lo comunicó oficialmente el club nazarí.

La explosión de Zaragoza le ha llevado a ser internacional en este arranque de temporada. Hizo un tramo final tremendo en la anterior que condujo al ascenso a Primera al Granada y dio continuidad en su debut en Primera División, con cinco goles y dos asistencias ya acumulados dentro de un contexto de un equipo en descenso del que ha tirado para tenerlo a cuatro puntos de la salvación aunque sólo tenga siete. Su evolución no ha pasado desapercibida. Se hablaba de otros clubes de la Premier League y alemanes, pero el Bayern es el que tomó la delantera con el jugador que representa Manu Sánchez, el que fuera jugador del Málaga CF, junto a Manuel García Quilón. Sin duda, un salto enorme en la carrera del joven (22 años) y pequeño (1.64 metros) pero explosivo jugador malagueño, que está siendo uno de los mejores regateadores del fútbol europeo. Antes tiene la misión de quedarse e intentar salvar del descenso al Granada.

Zaragoza (2001) no pasó nunca por el Málaga Club de Fútbol. Es tristemente paradójico que un talento así no vistiera de blanquiazul. Jugó toda su carrera de base en dos equipos de formación señeros de la capital, el Atlético Juval, Tiro Pichón y el Conejito, desde donde fue reclutado en edad juvenil por el Granada después de tener periodos de prueba con Sevilla, Betis o Atlético. Los dos últimos recibirían una cantidad en derechos de formación del jugador. Según los tramos que se recogen en los mecanismos de solidaridad de la FIFA (0.25% del traspaso por cada año de los 12 a 16 y 0.50% desde los 16 a los 23), irían 187.500 euros para el Tiro Pichón, donde estuvo cuatro temporadas desde los 12 a los 16, y 75.000 euros para el Conejito, donde jugó un año de juvenil antes de ser reclutado por el Granada.

Tras el paso por el filial, en la pasada pretemporada sobresalió y se fue ganando un hueco en la plantilla de Aitor Karanka, después relevado por Paco López. Acabó con cinco goles, tres de ellos en las tres últimas jornadas ante Lugo, Mirandés y Leganés, y una asistencia esta campaña. Goles no normales. Con el primer tercio de Liga ya ha igualado esa cifra en Primera, con una exhibición ante el Barcelona (dos goles) que le valió la llamada de Luis de la Fuente. Está en edad de acudir a los Juegos Olímpicos también el próximo verano.

"Estoy muy contento, de ir a un gran club como el Bayern y de ayudar al Granada hasta el final de la temporada", decía en sus primeras palabras después del acuerdo oficial tras salir de las instalaciones, del club.

Acerca de la operación, decía que "eso lo llevan mis agentes, ha sido algo rápido porque quería estar centrado aquí y quedarme en el Granada. Yo es lo que quería, ayudar al Granada siempre. Mis compañeros, imagínate, estaban muy felices".

"Al final he trabajado toda mi vida para eso", ahondaba en su alocución: "Ahora a seguir trabajando para llegar a los más alto posible. A la afición le digo que aquí me he quedado y aquí estoy porque voy a morir por ellos".

Se ha hablado mucho sobre el hecho de que el malagueño nunca hubiera estado en la cantera del Málaga CF en su etapa de formación. Acerca de ese hecho, Loren, director deportivo malaguista, dice que "temas puntuales pasan en todos sitios, por un motivo o por otro. Su desarrollo, su capacidad de proyección, se toman decisiones, igual tenía otro que competía y que apuntaba mejor... Que no haya pasado por el Málaga y esté en la selección que las decisiones te indica que hay que valorar muchos factores y las decisiones hay que tomarlas muy motivadas, hay que ponderar, meditar mucho. Con cualquier chico puede pasar. Pasa en todos sitios, te puede ocurrir", sentencia.

🚨🔴 Bryan Zaragoza to FC Bayern, here we go! Understand Spanish winger has already completed first part of the medical tests. 🩺Bayern will pay €15m to Granada to sign Bryan for next season, now staying on loan until July to help Granada.Contract until June 2028. 🇪🇸 pic.twitter.com/7Kg2dZWjXC