Buen sello de Samu Castillejo a un notable año en el Milan

Acabó la Serie A en Italia y la temporada del malagueño Samu Castillejo, que, pese a una lesión en este tramo final que le hizo perderse seis partidos, llega a su fin con buen sabor de boca. Redondeó la victoria del Milan (3-0) sobre el Cagliari en San Siro, marcando el último tanto de la temporada de su equipo. En una buena jugada en la que participó en el robo de balón, abrió a banda y recibió de Buonaventura en el área para, tras un reverso, batir por raso al meta rival con la zurda. Previamente, el de Huelin también dio una asistencia a Ibrahimovic para que el sueco marcara de un zapatazo a la escuadra el 2-0.

Colectivamente, el Milan se mete en la Europa League, con 66 puntos en la sexta posición, por delante del Napoli (62) y por detrás de la Roma (70). La Champions quedó lejos, a 12 puntos, pero el regreso a competiciones europeas es una buena noticia para el gigante italiano (segundo, con siete, con más Copas de Europa en la historia), que intenta recuperar su estatus en Italia y a nivel continental. Además, el equipo estuvo en las semifinales de la Copa, en las que cayó ante la Juventus por el valor doble de los goles fuera de casa.

Hay runrún de venta en la entidad. En 2016, el Milan fue vendido al empresario chino Yonghong Li, que financió la compra con un préstamo del fondo de inversiones norteamericano Elliott, que se acabó convirtiendo en el propietario por irregularidades y falta de pagos de Li. El objetivo del fondo de inversión es revalorizar el club y vender. Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, ha sido vinculado en los últimos días tras frustrarse la compra del Newcastle. Su entrada podría cambiar el proyecto.

En el caso particular, Castillejo ha jugado 25 partidos, con tres goles y cinco asistencias entre las dos competiciones. Se ha desenvuelto en varias posiciones pero se ha afianzado como interior/extremo derecho, jugando a pierna cambiada. Comenzó sin contar demasiado para Giampolo, pero el relevo en el banquillo para colocar a Stefano Pioli resultó productivo para el malagueño, que se afianzó como titular con el transcurrir de la campaña. En los meses de enero y febrero, previamente al estallido del coronavirus, encadenó 10 partidos seguidos como titular, con seis victorias y dos empates que hicieron saltar al equipo desde la zona media a la europea, de la cual ya no se bajó.

Salieron informaciones en el cierre del mercado de invierno sobre la posibilidad de que el malagueño regresara al fútbol español. Desde la temporada pasada se le ha vinculado a Sevilla, Valencia, Betis o Celta. Evidentemente, sigue teniendo cartel bueno en la Liga española después de su buen hacer en el Málaga y el Villarreal. Es un jugador atractivo, con 25 años y cerca de su plenitud. Tiene contrato hasta 2023 con el Milan, no obstante. Y Castillejo se ha integrado bastante bien en la capital de Lombardía. Tras pasar la pandemia en solitario en uno de los puntos que más lo ha padecido en Europa y sufrir un robo a punta de pistola, ahora vendrá a Málaga de vacaciones. Pero se desenvuelve perfectamente en italiano, así ofrece las ruedas de prensa, y se le ve cómodo en el país transalpino.

"Con Ibra es un jugador que vence tantos duelos que debemos estar cerca de él. Sólo con su presencia, con la carrera que ha hecho, sin hablar te hace alzar el nivel. Es un jugador impresionante", decía tras el partido ante el Cagliari cuando se le cuestionaba por Zlatan Ibrahimovic, que llegó como refuerzo invernal del equipo milanista y ha rendido a buen nivel aunque tenga 39 años. Otra buena experiencia para el malagueño, jugar al lado de un hombre de la dimensión del sueco. La Gazzetta informó de que el sueco renovará una temporada más.

"Juego con cualquier compañero, con cualquier sistema, he tenido continuidad en el equipo después de tantos meses y estoy contento también por mí", respondía por la adaptación al 4-4-2 que Pioli puso en liza en el último partido. Esa versatilidad de Castillejo para ser importante en varios sistemas y su capacidad de trabajo, para correr también hacia atrás y cubrir campo, es muy valorada por los entrenadores. También sonó en los planes de Luis Enrique para su nueva era como seleccionador tras esos primeros buenos meses de 2020. Internacional sub 17 y sub 21, es bien conocido en la Federación.