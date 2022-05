El Burgos llegará a Málaga con una nueva baja

No sólo el Málaga cuenta con bajas sensibles para el próximo partido. Su rival, el Burgos, también cuenta con alguna baja de consideración. El club burgalés anunció la lesión del lateral izquierdo Fran García, que se lastimó en el último partido disputado. En La Rosaleda no se le espera a pesar de que se comunicó que no es de gravedad.

"Tras las pruebas realizadas a Fran García, lesionado durante la disputa del pasado partido ante el FC Cartagena, se le ha diagnosticado un esguince de tobillo que reviste poca gravedad. El jugador ya se encuentra trabajando junto a los servicios médicos del club para recuperarse con la mayor brevedad posible", señaló el Burgos en su comunicado oficial.

Por lo demás, el equipo de Julián Calero continúa entrenándose con naturalidad. Se respira calma, con caras sonrientes y muestras de buen rollo en la sesión. El conjunto burgalés realizará una última sesión antes de poner rumbo a Málaga.