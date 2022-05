Luis Muñoz quiere La Rosaleda llena el sábado: "Estoy invitando a todos mis amigos"

Trató Luis Muñoz más temas allá de su lesión y puso el foco en el Burgos y de cómo esperar encontrar La Rosaleda este sábado, llena: "Ellos saben la situación durante el año. Todos hubiéramos firmado estar como estamos ahora, a cinco del descenso. Es un momento bonito, que venga toda nuestra gente. Estoy invitando a todos mis amigos. Queremos la Rosaleda llena".

"La afición es muy importante para nosotros, es un partido difícil, complicado, el Burgos no nos lo va a poner fácil. Un recibimiento siempre es bueno, nos animan y nos ayudan el cien por cien. Cuando ellos están con nosotros, damos el cien por cien", apuntaba sobre el malaguismo, al que ve incansable: "Ha habido momento difíciles y no nos han dado de lado. Vinieron a hablar con nosotros para darnos nuestro apoyo. En momentos como los de ahora, es importante que animen durante 90 minutos".

Sobre el Burgos, explicó que "aunque no se juegue nada, somos profesionales, salimos a competir y dar el máximo" y apuntaba: "Tenemos que salir con todo, a morir, no va a ser un partido fácil. Es un equipo muy competitivo que aunque no se juegue nada quiere venir a ganar. Estamos para contrarrestar su juego, entrarles y hacerle daño. Desde el primer momento estamos hablando. Hoy mismo hemos hecho vídeo, analizado cómo jugará el rival, como hacerle daño. Sabemos de primera mano que el sábado es importante conseguir la victoria. Es un año difícil y nos gustaría ganar aquí para disfrutar con nuestra gente. No ir a Lugo jugándonos la salvación".

"Al final nosotros hablamos con él en su momento. Le han llovido palos por todos lados. Tenemos que centrarnos en conseguir la victoria. Lo pasado, pasado está. Estamos todos unidos. Él quiere que nosotros ganemos sí o sí. Lo sé de primera mano. Tenemos que centrarnos en la victoria y dejar las cosas que han pasado ya", eran las palabras de Luis Muñoz sobre el caso Antoñín, del que no quiso dar más detalles. Fue preguntado también por Kevin, del que explicó: "El fútbol moderno no es fácil. Lo mismo que estás arriba estás abajo. Tener calma y mejorar cada día. Estar atento a todos tus compañeros. Todos queremos el bien colectivo y el bien individual. Todos nos ayudamos grupalmente. Yo pasé por esa situación. Lo más importante es nunca rendirse".