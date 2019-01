El Málaga quiere fichar velocidad

El que mejor conoce cómo está el Málaga por dentro es su entrenador, Juan Ramón Muñiz. Y si el asturiano quiere velocidad, tiene que tenerlo muy claro. Porque el club tiene muchas limitaciones para poder fichar en el mercado invernal por el apretadísimo límite salarial y cualquier gasto supone un ejercicio de ingeniería económica. Pero ahora mismo, una vez firmado el delantero, es lo que prioriza.

Posiblemente el jugador con mayor velocidad punta del Málaga sea Juankar, que se pierde la temporada entera por lesión. Otro muy veloz es Hicham, pero él mismo se han encargado de devolverse al filial. Queda Ontiveros, actualmente también lesionado, y que es un hombre rápido pero al que sobre todo le gusta conducir el balón. Así que la idea del entrenador es tratar de apuntalar las alas con alguien más, teniendo en cuenta también el fiasco de Haksabanovic.

La dirección deportiva trabaja ya para intentar satisfacer las necesidades del Málaga, que tiene la obligación de pelear por el ascenso a Primera División. Según publicó AS, uno de los candidatos que más gustan es Darwin Machís. El extremo venezolano está ahora mismo en las filas del Udinese, donde no tiene protagonismo. El internacional vinotinto, que jugó en el Granada y el Leganés, está ligado hasta 2022 al conjunto italiano, que no vería con malos ojos una salida del futbolista.

De cualquier modo, las barreras económicas tendrán la llave en estas posibles operaciones. Caminero y Juan Rodríguez llevan varios días dialogando fluidamente con Muñiz en el Ciudad de Málaga durante los entrenamientos. La entidad sabe lo que quiere y, sobre todo, lo que se necesita. Nadie se olvida tampoco del centrocampista.

A la plantilla le falta un perfil de futbolista en el centro del campo que pueda aportar algo de criterio, llegada y desplazamiento en largo. Con regularidad, claro. Es verdaderamente complicado dar con alguien así y que además entre en los parámetros económicos del Málaga.

Teniendo en cuenta también que N’Diaye será baja en la recta final, la llegada de un pivote se antoja casi innegociable. Habrá que esperar a los próximos movimientos del Málaga.

Jony y el Alavés

También hay que mirar de reojo hacia Vitoria. El Alavés quiere a Jony y eso puede aliviar la tesorería de llegarse a un acuerdo. Muñiz desmintió que su futuro esté ligado al de Dani Torres, ofrecido y que encaja al cuerpo técnico, pero que no está (según fuentes de Martiricos) entre los favoritos. Se avecinan días de actividad intensa. La fecha límite cada vez está más cerca.