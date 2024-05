El CD Alcoyano renuncia a Primera RFEF y jugará en Tercera

El Alcoyano, histórico equipo que milita en el Grupo 2 de Primera RFEF junto al Málaga CF, ha anunciado este viernes en un comunicado que la próxima temporada jugará en Tercera Federación al no contar con instalaciones ni apoyos suficientes, sobre todo por parte del Ayuntamiento de Alcoy, para competir en la actual categoría.

El consejo entiende que ha llegado el momento de tomar decisiones "ineludibles" para evitar que la entidad "vuelva a estar en riesgo de desaparición, asegurar su futuro a corto plazo y afrontar objetivos ambiciosos". El alcalde de Alcoy, Toni Francés, aseguró por su parte que no descarta la vía legal y presentar una denuncia contra Juan Carlos Ramírez, accionista mayoritario del Alcoyano.

El club ha explica que el respeto a la historia y a la afición del Club Deportivo Alcoyano "ha sido más fuerte que la razón", motivo por el que se evitó tomar unas medidas drásticas que se acometen ahora, con el equipo ya salvado deportivamente en el campo. Para los dirigentes, Alcoy no reúne a día de hoy "las condiciones necesarias a nivel de instalaciones deportivas para contar con un equipo en Primera Federación", categoría semiprofesional, "pero en la que compiten plantillas que en la práctica son profesionales, respaldadas por presupuestos millonarios y que tienen a su disposición todo tipo de instalaciones para entrenar y jugar".

La decisión de competir en Tercera Federación en la temporada 2024/2025 permitirá, según la nota oficial, que el Club Deportivo Alcoyano mantenga "toda su identidad e historia y, con El Collao como campo". "Somos conscientes de la dureza de la medida, pero pedimos a nuestra afición que tenga perspectiva: se trata de dar un paso atrás para coger impulso, no incurrir en los errores del pasado que llevaron a la entidad a una probable desaparición", afirma el comunicado.

Reproches con el Ayuntamiento

El club también denuncia que el Ayuntamiento de Alcoy difundió el pasado miércoles un comunicado "plagado de falsedades", por lo que considera necesario aclarar, entre otros puntos, que el club no pidió un incremento de la subvención municipal. El consejo del Alcoyano acusa al Ayuntamiento de "ocultar sus reiterados incumplimientos" con rumores y falsedades y recuerda que hace 20 meses la entidad estaba condenada a la desaparición por una deuda con particulares (jugadores y su cuerpo técnico, pymes y proveedores de la ciudad) y la Administración (Hacienda y Seguridad Social), "consecuencia de una pésima gestión que el Ayuntamiento no puede decir que ignoraba".

"El apoyo económico que entonces Juan Carlos Ramírez empezó a dar al club le permitió evitar la desaparición primero, y cumplir con los requisitos federativos en materia de avales y garantías para continuar jugando con un equipo competitivo en Primera Federación después", dice la entidad, quien destaca que la entrada en el accionariado de Ramírez estuvo precedida de contactos con el alcalde, Toni Francés, quien se comprometió a mantener una comunicación fluida y respaldar el proyecto. "Desgraciadamente, dichas promesas se revelaron como falsas", afirma el club, quien añade que la medida tomada permite "que el fútbol continúe en la ciudad, que el Club Deportivo Alcoyano siga existiendo y compitiendo como tal y también, que los 300 niños y niñas de su fútbol formativo sigan adelante".

El Alcoyano también asegura que ni el primer equipo ni la cantera se niega a entrenar en campos sintéticos, pero sí en uno que "no está en las condiciones óptimas", como es el caso del Jorge Molina, "donde a lo largo de esta temporada, han sido varios los casos de lesiones (algunas de ellas graves) entre jóvenes futbolistas". Pero el alcalde ha reaccionado asegurando que están "explorando todas las fórmulas posibles" y que "acudir a lo legal es una de ellas". "Moralmente me parece algo tan aberrante", aseguró Francés, porque si el Alcoyano tiene que bajar a Tercera Federación que sea "porque ha perdido la categoría dentro de un terreno de juego, no como un negocio que es lo que pretende hacer el señor Ramírez con el Alcoyano".

"Y si baja porque la ciudad no tiene capacidad para tener un equipo en superior categoría, no pasará nada, como ha ocurrido otras veces y el club acabará levantándose", dijo. "Al señor Ramírez no le importa ni el Alcoyano ni La Nucía, a él lo único que le importa es tener un equipo en Primera Federación y le da igual todo lo demás. Si él ve que no tiene el apoyo como dice, que se vaya pero que deje al Alcoyano a quien le pertenece, que es a la ciudad de Alcoy. No tiene ningún derecho a jugar con el sentimiento de una afición y de un club", añadió.

Francés ataca a la RFEF

Francés también lanzó su dedo acusador a la Federación Española de Fútbol, advirtiéndole de que si permite la marcha del Alcoyano "estará dando un mensaje muy peligroso, porque se entenderá que el fútbol no es un deporte, es un negocio y el fútbol es mucho más que la voluntad de una persona, por muy propietario que sea", dijo. "No podemos consentir que el fútbol sea esa mafia que por desgracia promociona el señor Ramírez. Es cierto que el Alcoyano es una empresa, con un propietario, pero el club es mucho más que eso y no se puede consentir que nos quiten el Alcoyano", apuntó el alcalde.