Fichajes Primera RFEF: El Ibiza refuerza su portería antes del play off

El Ibiza anunció el fichaje del portero René Román hasta final de la próxima temporada. El cancerbero reforzará al cuadro que entrena Onésimo para las dos jornadas que quedan en el Grupo 2, empezando por la cita ante el Córdoba, y para el play off de ascenso a Segunda División. Hay que recordar que el Málaga todavía aspira a superar a los baleares y finalizar tercero en la clasificación de Primera RFEF.

Comunicado del Ibiza

René Román es nuevo jugador de la UD Ibiza. Club y jugador acuerdan el fichaje del guardameta hasta el final de esta temporada. El futbolista estará a disposición de Onésimo de forma inmediata y se ejercitará con el resto de la plantilla a partir de esta misma mañana.

Remé Román, de 40 años, es un experimentado futbolista andaluz que juega como portero. Este jugador tiene una amplia trayectoria en el fútbol de nuestro país, habiendo formado parte de clubes como Real Betis, Almería, Girona, Ponferradina, Llagostera o Jaén. Su último club fue el Atlético Baleares, donde ha permanecido durante las tres últimas temporadas.

Perfil de Román

Román, que tiene 40 años y es nacido en Cádiz, es un guardameta experimentado con una trayectoria bastante amplia, tras pasar por clubes como el Real Betis, el Almería, el Girona, la Ponferradina, la Llagostera o el Real Jaén. En las últimas tres temporadas ha jugado en el Atlético Baleares, desde donde ahora llega al club ibicenco con un contrato hasta el final de la presente temporada.

Y es que el Ibiza se ha encontrado con importantes problemas en la portería en este tramo final del curso. Por un lado, el joven Lluc Matas lleva meses lesionado y no podrá volver a jugar en el presente ejercicio. Además, en el club dan por hecho que de manera inminente perderá a Patrick Sequeira, que será convocado por Costa Rica y no podrá estar en el play off de ascenso.

Ante tal tesitura, el Ibiza se quedaría en apenas unas semanas con la única opción de Baptiste Reynet bajo palos, lo que ha llevado al club a moverse rápidamente para asegurar que su plantilla contará con un recambio de garantías en la portería ahora que se acerca el tramo decisivo de la competición.