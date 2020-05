Calendario, horarios y hoja de ruta para la vuelta de LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga, estuvo en El Partidazo de Movistar como cada domingo en este parón para hablar de las novedades en la competición, esta vez acelerado con el anuncio de Pedro Sánchez de que el fútbol puede volver en la semana del 8 de junio. El Málaga está pendiente. Este lunes podrá entrenar en grupos de 14 jugadores y, de seguir todo en orden, el lunes próximo, 1 de junio, ya se podría trabajar de manera completa.

"El 8 de junio es porque cada lunes se pasa de fase. Ellos consideran que el país estará en fase 2 al completo, que es cuando ya se puede competir. Iremos hacia el fin de semana, intentamos que haya una máxima equidad con los entrenamientos, que no va a poder ser posible con todos igual, y lo que sí es seguro es que empezará el fin de semana del 12 de junio o el jueves 11 incluso, pero falta atar el tema de las fases, hacer reuniones con la Federación, CSD e ir descendiendo a los temas pendientes", explicaba Tebas.

Hoja de ruta

"Tenemos que ver qué pasa, confirmar las fases, que las fases de entrenamientos colectivos, que sean todos contra todos, pero hay que guardar las normas sanitarias. No debemos correr, sino ser cautos como hasta ahora. Estamos trabajando con Movistar y otros operadores la estrategia. Según cómo se vuelva a los entrenamientos veremos, pero nuestra ilusión es que el día 11 de junio haya un solo partido donde los equipos jueguen en exclusiva para toda España como homenaje a esa vuelta y a los difuntos. Pero eso dependerá de la vuelta a los entrenamientos. Será el 11, el 12, el 13 o el 14 incluso, ojalá día 11. Nos gustaría que fuese el derbi sevillano, el Sevilla-Betis. Si podemos acordar los entrenamientos y las fases. Hay autonomías que están en Fase 1 y otras en Fase 2, puede afectar a nuestro protocolo. El jueves 11 a las 22:00 horas sería lo ideal".

Calendario

"Cuando saquemos el primer partido de forma oficial comunicaremos al menos las cuatro primeras jornadas, será a principios de la semana que viene".

Trabajo

"Grupos de 14 jugadores, los grupos de manera completa serán el lunes que viene, 1 de junio. Debemos seguir con máxima precaución. Hemos pasado fases muy complicadas en esta crisis de la pandemia y ahora no queremos adelantar plazos para nada".

Calor y horarios

"Siempre nos preocupa, trabajamos con previsión. Hemos trabajado con programas informáticos. El 14 de julio en La Coruña a las 17:00 horas, qué tiempo hace. Pues hemos hecho la media histórica, así con todos los equipos de Santander y SmartBank. Si por ola de calor o subida de temperaturas, si sube de humedad, se retrasaría. Las franjas horaras serían 19:30-20:00 y 21:30-22:00 horas entre semanas. En fin de semana, 17:00, 19:30 y 21:30-22:00. Los partidos de las 17:00 serán de la cornisa cantábrica: Deportivo, Celta, Sporting, Oviedo, los vascos... Las medias de junio-julio no superan los 28 grados. Si hubiese un partido programado sería retrasados".

Protocolos

"Nos queda un tema importante, los medios de comunicación, no es sencillo. Todos los medios quieren estar en los estadios y va a ser imposible. Ni todos los fotógrafos ni todos los medios. Esperábamos al avance de las fases para ver cómo planificar. Seguridad sanitaria de los que están y los medios. Las normas no contentarán a todos pero por algún sitio tendremos que cortar".

Jugadores del Sevilla

"No podemos hacer esas actitudes, lo de menos es la foto. Por ejemplo, ponemos en peligro 180.000 puestos de trabajo, hay que tener muchísimo cuidado, es la industria la que está en juego. En los partidos es prácticamente imposible el contagio, me preocupa esto, debemos ser ahí más cautelosos, cuando no hay control, hago un llamamiento, sigamos así, es una gran noticia del presidente del Gobierno. Es una fase que tendremos que llegar a los campeonatos y para eso queda".