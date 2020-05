Cambio en el banquillo del Málaga Femenino

El Málaga Femenino no vivió una temporada fácil tras el descenso desde la élite. No pudo instalarse en los puestos de zona de ascenso, a José Herrera, su técnico, le tocó recomponer un equipo que perdió potencial. Y que ahora, en estos momentos de ajuste económico intenso, también verá mermado sus recursos económicos. Una de las secuelas es la marcha del técnico canario. A pesar de que el equipo no estuvo en la zona alta había satisfacción con su trabajo, pero él mismo anunciaba su marcha del club.

"Con mi más sincero afecto por este club y este escudo, me toca despedirme del Málaga Club de Fútbol como entrenador del Femenino. Tras un periodo de negociación, y con enorme pena para mí, no ha sido posible llegar a un acuerdo para mi continuidad", decía Herrera, que comenzaba una larga ristra de agradecimientos. En el Málaga hubo una apuesta seria por el equipo femenino, en un momento en el que se visualizó a nivel nacional y se elevó la inversión colectiva. Ello llevó al equipo a la élite, pero no se pudo conseguir la permanencia. Las guerras entre RFEF y LaLiga no ayudaron a que siguiera ahí el foco mediático. En Málaga se esperaba, antes de que estallara la crisis del coronavirus, la final de la Copa de la Reina, concedida y a la espera de fecha.

"A la afición malaguista, garganta insaciable, liderada honorablemente por la Peña Coraje y Corazón, a la que siempre honraré con un profundo respeto. Al órgano directivo, consejeros y a todos los empleados del club, que han hecho que me sienta como en casa cada vez que entraba en La Rosaleda. A mis compañeras y compañeros de cuerpo técnico: Natalia Gutiérrez, Álvaro Echevarne, Jesús Dorado, Alberto Mateo, Miguel Aquino, Rubén Jiménez, Sara Sancho, Pedro Marín y Arturo Abada. Por supuesto, también a los cuerpos técnicos de la sección femenina, con los que tenía grandes proyectos metodológicos y avances en mente para las temporadas venideras", decía Herrera en su capítulo de agradecimientos.

"A todas las futbolistas con las que he tenido la suerte de compartir esta temporada repleta de fútbol, táctica y muchísima pasión; nunca os olvidaré. A las 11 canteranas del equipo filial que han tenido la suerte de debutar en Reto Iberdrola. A los medios de comunicación de Málaga, por apoyarnos siempre y tratarme con un profundo respeto, sobre todo las semanas más complicadas. Y, por supuesto, a Mario Rueda, director deportivo de la sección, amigo y persona profesional y honrada donde las haya. Me marcho de este gran club con la satisfacción de haber sentido sus colores y dejarme la piel trabajando como si hubiera nacido aquí hace 30 años. Con profunda lástima y mis mejores deseos para el futuro, os traslado mi humilde agradecimiento. Siempre os llevaré en el corazón. Gracias", terminaba el entrenador canario su despedida a través de las redes.