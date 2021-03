Caminero: "En Málaga el dueño nunca estaba"

José Luis Pérez Caminero fue contratado cuando el Málaga descendió a Segunda para organizar el regreso a Primera cuanto antes, en el verano de 2018. Un año y poco después, en octubre de 2019, después de un mercado en el que ya se estaba estrangulado económicamente y con un final con el oprobio de Okazaki y fichajes de saldo cuando no había más opciones, fue destituido por Al-Thani. Fue la primera decisión de calado de Richard Shaheen, hombre fuerte del jeque durante los meses previos a que el juzgado tomara la decisión de intervenir el club por los indicios de delito.

"Cuando me retiré, tenía claro que quería seguir vinculado al fútbol y me saqué el título de entrenador, pero ya durante el curso vi que no tenía mucha mano para elegir alineaciones y tácticas. Pero también descubrí que para detectar talento y analizar a los jugadores sí valía", explicaba Caminero en una extensa entrevista en El Mundo, en la que habla sobre todo de su espléndida corta etapa como futbolista pero también se refiere a la de director deportivo, en la que estuvo en Valladolid, Atlético de Madrid y Málaga. Al hilo del club malaguista, no se ha pronunciado desde que se marchó de Málaga y en esta entrevista se le cuestiona por si se le habían quitado las ganas de ejercer tras su experiencia en La Rosaleda. "Para nada. Fue una situación difícil, con un dueño del club que nunca estaba y no salió bien. Es parte del trabajo, se asume y se busca el siguiente", se defendía.

Bajo su dirección deportiva se acometieron operaciones con las que se ponían todos los huevos en la misma cesta para el ascenso inmediato. Se contrató a Muñiz como entrenador, algo que generaba consenso, y se fichó a jugadores caros y de postín, tipo N'Diaye, pero con condiciones leoninas en el caso, como sucedió, de que no se consiguiera el ascenso. La inacción del jeque ha sido señalada frecuentemente por los protagonistas que salían como una de las razonas de la deriva de la entidad.

También se le cuestionaba a Caminero por su condena a cuatro meses de cárcel porque formó parte de una trama dedicada al blanqueo de capital procedente del narcotráfico, que llegó al poco de su fichaje por el Málaga, en octubre de 2018, algo que conocía el club cuando acometió la contratación del madrileño y que no fue una situación edificante para la entidad. "A veces en la vida no cuenta lo que tú tienes, sino lo que tienes a tu alrededor y yo no supe separarlo. Fueron momentos muy jorobados, con muchas cosas que no entendía, a las que no les veía la lógica, pero afortunadamente ya está todo en el pasado. Se solucionó y aprendí de mis errores", señalaba Caminero sobre esa condena.