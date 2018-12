Balón para Caminero

Calma en el club en casi todas sus áreas. El fútbol para en Navidad y el ambiente se relaja. Pero no en todas las áreas. Le toca a José Luis Pérez Caminero volver a calzarse la equipación y hacer que el balón ruede. El director deportivo no tiene el volumen de trabajo del pasado verano, ni mucho menos, pero ahora no tiene margen de error. El dinero es poco y las necesidades claras.

El Málaga necesita varias cosas, pero prioriza en delantero centro y centrocampista. Aunque escasea la velocidad, no es algo urgente. Primero están los deseo de Juan Ramón Muñiz, que es el que sabe qué quiere, qué le falta y, sobre todo, qué no le hace falta. Ya ha visto lo que pueden dar de sí sus futbolistas en 19 jornadas y la selección natural ha ido haciendo el resto.

Seleznyov, tal y como apuntó AS hace unos días, es el gran deseado. El asturiano quiere al delantero ucraniano sí o sí y espera que se haga un esfuerzo por él. Aunque hay ofrecimientos diversos y más opciones, parece convencido de que es el hombre que encajaría mejor en su idea y el que podría ayudar al objetivo final, que no es otro que el ascenso a la máxima categoría.

Es muy del asturiano medir el discurso en público. Ante los medios no suele focalizar, no mete presión a la dirección deportiva. También pone en valor a sus jugadores actuales, aunque de manera interna luego la cosa cambie. Pero sí, sí tiene peticiones. Además del punta (a la vista está que no cuenta con Héctor Hernández y de Koné no termina de fiarse), está la cuestión del centro del campo. Las bajas de N’Diaye son un drama y está la Copa de África de fondo. Se quedaría prácticamente con Lacen y Adrián González, porque habrá que ver si Boulahroud sigue en la plantilla de aquí al 31 de enero. Eso y la cantera. Y ya ha quedado demostrado que les viene largo.

El fútbol bebe del manantial de la ilusión y la gente se ilusiona con los que pueden llegar, no con los que pueden salir. Pero resulta que en el Málaga no son pocos los que tienen posibilidades de acabar fuera. Andrés Prieto aún ni ha debutado, aunque Muñiz no quiere que salga, el portero tiene otra idea. Luego están Héctor Hernández, Boulahroud y Haksabanovic, de los últimos de la rotación. Ahí será muy importante la destreza de Caminero, que en verano tuvo verdaderos problemas para sacar futbolistas con los que en principio no se contaba.

Por último está el capítulo de renovaciones, donde entra el caso de Jack Harper. El Málaga puede extender su compromiso de manera unilateral, por lo que se lo está tomando con calma.