Camiseta Málaga 2023/24: Se filtran la segunda y la tercera, verde y morada

Al igual que pasó hace unos días con la primera camiseta del Málaga CF de la temporada 2023/2024, ahora se han filtrado las que en principio serán segunda y tercera elástica del conjunto de Martiricos. La web Footy Headlines sacó una serie de imágenes en exclusiva de las que serán las equipaciones Hummel para este curso en Primera RFEF. Fuentes de la marca danesa confirmaron a este diario que serán esas.

"Como muchas otras camisetas de Hummel para la temporada 2023-24, la tercera camiseta Hummel Málaga 23-24 se basa en la icónica camiseta Hummel 1986. Es para celebrar el cumpleaños número 100 de Hummel y su camiseta más icónica, la camiseta de fútbol de la Copa Mundial de Dinamarca 1986", explicaba esta web. Es cierto que las equipaciones que iba sacando la firma danesa en estas fechas tenían ese aroma retro de los 80/90.

En las fotografías no se aprecian bien cómo serán los colores en vivo y en directo, se pierden matices. También hay que tener en cuenta que cuando se inserten las publicidades (En principio Diputación y Ayuntamiento se repartirán frontal y manga) el diseño quedará modificado. Pero básicamente lo que se ve es lo que presentará el Málaga la semana que viene, ya sin apenas suspense.

Hay alguna discrepancia entre Hummel y el Málaga por el orden de consideración de las camisetas. La firma quiere que la verde y morada sea la tercera, mientras que en la entidad de Martiricos prefieren que la que lleva los colores de la ciudad sea la segunda. De cualquier modo, las estimaciones de venta de las tres son altas, especialmente la verde y morada, que es un viejo anhelo de los aficionados malaguistas.

La primera, filtrada

El Málaga se vio sorprendido el pasado 10 de julio por la publicación en redes sociales de un vídeo donde aparecía la que será la camiseta principal del conjunto blanquiazul durante la temporada 2023/2024 en Primera RFEF. Se pudo comprobar a simple vista que acompañarán al blanco unas franjas celestes algo difuminadas. El cuello será de un tono algo más oscuro rematado con una línea negra.

Todo nació de la tienda Subside Sports, especializada en ropa deportiva y que compartió un vídeo corto promocional en sus distintas cuentas exponiendo diferentes camisetas de equipos profesionales para este curso que entra. La sorpresa llegó cuando entre ellas aparecía una singular albiceleste del Málaga. Internet se encargó del resto.

No hay muchas cosas que no suelan salir de Martiricos hacia fuera, pero sí que es cierto que el secreto mejor guardado en el Málaga siempre es la camiseta de la temporada siguiente. No ha sido así este verano. El club de La Rosaleda seguirá ligado a la Hummel, que ya mostró públicamente su intención de mantener el apoyo a la entidad a pesar del descenso, también en el capítulo económico.

La colección se elige casi con una temporada de antelación prácticamente por cuestiones logísticas. Cuando presentó por todo lo alto la primera camiseta de la firma danesa, que recogía el testigo de Nike tras una década, ya se perfilaba cómo serían las del curso 2023/2024.