José Carlos León, David Ramos y Víctor Ruiz, el tridente malagueño del San Fernando

El flujo de jugadores desde Málaga a San Fernando, la ciudad del rival que este domingo llega a La Rosaleda, ha sido intenso históricamente. En la localidad gaditana se recuerda a muchos jugadores malagueños que pasaron por los distintos clubes, tras las desapariciones por problemas económicos, más representativos de la ciudad. En La Isla se recuerda, por ejemplo, a Rafael Flores Perez, más conocido como Mendi. Jugó cuatro temporadas en el San Fernando antes de regresar a Málaga y jugar con el Club Deportivo hasta en Primera División. Casado con una cañaílla, regresó a tierras gaditanas al acabar su carrera. Y sus hijos, Andrés y Oncho, debutaron en el primer equipo. El primero fue capitán y jugador emblemático desde el lateral derecho en los años 80 y principios de los 90. Más tarde, Nene Montero y el ahora representante institucional del club, Basti. O más recientemente el goleador cartameño Pedro Carrión, que metió una pila de tantos vestido de azulino.

Ahora coinciden tres malagueños en el equipo que dirige Héctor Berenguel y que forman parte del núcleo duro del técnico almeriense, que en su día se midiera como jugador del Sevilla, Mallorca y Deportivo al Málaga en Primera. Se trata de José Carlos León, David Ramos y Víctor Ruiz. León (2004) tiene 18 años y está cedido por el Betis, que le tiene en buena estima después de alternar la temporada pasada juvenil y filial en Segunda RFEF. Es internacional sub 19. El malagueño arrancó su carrera futbolística en El Palo para luego formarse en tres de los grandes clubes de la capital, Puerto Malagueño, Tiro Pichón y por último el 26 de Febrero, donde dio el salto a la cantera verdiblanca al pasar a juveniles, donde ha progresado. Es un jugador de banda explosivo, normalmente por banda izquierda a pie cambiado y ha dado una asistencia en los partidos que ha intervenido. Se dio la circunstancia de que no pasó por la Academia. "Esa pregunta es para Duda y Gordillo", respondía en una entrevista que le hizo este periódico cuando estuvo en Torremolinos jugando con la sub 19, en referencia a los anteriores responsables de la cantera del club.

Víctor Ruiz (1995) es un central-lateral zurdo que formó parte de una generación que fue subcampeona de la Copa del Rey de juveniles ante el Espanyol con Samu Castillejo y Juanpi como líderes. Después de jugar en el filial también lo hizo en los de Sporting, Atlético de Madrid y Levante antes de jugar en Murcia, Córdoba, Talavera y Logroñés. Tiene una gran experiencia en la categoría, con más de 200 partidos entre los Grupos I, II y IV de la extinta Segunda B y el I y II de Primera RFEF. Ha jugado cuatro duelos completos en este arranque de competición en el equipo azulino.

Mientras, el esteponero David Ramos (1997), centrocampista de calidad, formó parte de aquel Málaga que en 2016 conquistó el título de la Copa de Campeones de juveniles en Vera (Almería). Formaban parte de aquel equipo En-Nesyri, Ontiveros, Kuki Zalazar, Luis Muñoz o Samu Casado, al que el Málaga se midió el pasado domingo en Linares. Se da la circunstancia de que ningún jugador de aquel plantel continúa en el club... aunque sí el entrenador, Sergio Pellicer, que conoce bien al ahora jugador azulino. También está Genaro, que jugó aquella final con el Sevilla. Tras salir y pasar por el Melilla tras temporadas en el filial fue reclutado por el Betis, con el que llegó a entrenarse con el primer equipo. Tras ir al Logroñés, ahora cumple su segunda temporada en el San Fernando.