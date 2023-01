Carlos León, el sueño de un malagueño con España sub 19

La selección española sub-19 saltará este miércoles 18 de enero (17:00 horas) al campo El Pozuelo para medirse en un amistoso a Italia, con la novedad de Carlos León en la convocatoria del seleccionador José Lana. El joven de 18 años llega tras sus buenas actuaciones en el Juvenil División de Honor y el filial, que compite en Segunda RFEF, del Real Betis, una situación que no quiere desaprovechar: "Lo llevo muy bien la verdad, no me afecta, quiero ayudar en ambos lados y hacerlo lo mejor posible, eso es lo importante". El extremo zurdo es el único malagueño de la lista, con la sonrisa inocente de cualquier niño la mañana de un día de Reyes, cuenta cómo recibió la noticia, todavía no sé lo cree: "Fui a entrenar y estaba en el gimnasio cuando me dijeron que venía a la selección. Les dije que no porque yo no sabía nada, pasé del tema y continué en el gimnasio hasta que llegué al vestuario y me vi la notificación de un miembro del Betis. Este me mandó la foto y ya me enteré por mi madre y los familiares, me puse muy contento".

Esta será su primera experiencia defendiendo la camiseta del combinado nacional, algo que no olvidará nunca: "Esto es un sueño para mi, desde chico he tenido el sueño de llevar esta camiseta y al final lo he conseguido con trabajo". El malagueño arrancó su carrera futbolística en El Palo para luego formarse en tres de los grandes clubes de la capital, Puerto Malagueño, Tiro Pichón y por último el 26 de Febrero, donde dio el salto a la cantera verdiblanca hace tres años. Un paso que el propio futbolista admite que no fue sencillo: "Ahora lo llevo bien, al principio lo llevaba mal por la familia, separarme y eso, pero ahora lo llevo bien". Sin embargo, es inevitable preguntarse por qué no sé quedó en la entidad de Martiricos, ya que de pequeño sí vistió la blanquiazul durante una etapa. Carlos León es un chaval tímido, poco hablador, aunque tiene clara la respuesta: "Esa pregunta es para Duda y Gordillo".

La noticia que cambio de forma momentánea su vida se conoció hace siete días, algo que está siendo difícil de vivir, ya que "el móvil está petado". Eso sí, el paleño confiesa que sacó un hueco para compartir el momento con una de las personas que más quiere en su vida: "Me acordé de mi madre, es la primera que llamé". Precisamente, ella fue la encargada de elegir a los tres afortunados que recibieron las invitaciones que se repartió a cada integrante de la expedición: "Mi madre ha repartido las entradas, estaban cotizadas". Sin embargo, tras conocerse que se colgó el cartel de "no hay billetes" para la cita ante Italia, el extremo izquierdo confirma que entre los 1.600 asistentes habrá una amplia representación suya esperando que salte al césped: "Habrá muchos amigos y familiares". Aunque no se aventura a confirmar la exclusiva, cuando se habla sobre su titularidad tira de ironía para esquivar la pregunta: "Eso no sé sabe nunca". Volvió aparecer la sonrisa de ese niño travieso que está viviendo su propio sueño.

Carlos León es un chico humilde, cercano y muy trabajador que desde este lunes se pasea con el chándal de la selección por el Hotel Sol Príncipe de Torremolinos y va a entrenar como si fuese un día cualquiera, aunque en el fondo conoce que esta experiencia es una gran oportunidad: "Es un paso y encima con tu familia ahí estás con más confianza". Además confirma que saldrá a darlo todo porque debe dejar en buen lugar a una de las grandes canteras del actual panorama nacional: "Lo vivo con total normalidad y a seguir para delante como si de un futbolista profesional se tratara”. Este joven paleño sólo quiere escribir su propia historia, mientras admite que es "imposible no estar algo nervioso". Le guste o no, este miércoles entrará por primera vez en el panorama internacional. Eso sí, ya estuvo apunto de entrar en la anterior convocatoria, por eso en esta no quiere desaprovechar su premio.

En la grada de El Pozuelo habrá una persona muy especial, esa que hasta hace tres años le acompañó en cada banquillo, a excepción de dos temporadas, y le exige más que ninguno porque desea que perfeccione su juego. Ese es su padre, su entrenador. Así vivió la separación cuando tocó emigrar a la ciudad hispalense: "Lo llevo bien porque ya estoy acostumbrado, aunque al principio regular". También confiesa que desde el cielo hay una persona que no falta nunca, incluso se le escapa alguna lágrima al mencionarlo: "A mi entrenador siempre, Dani Negro, que por desgracia no está. Siempre voy con su camiseta debajo". Sin embargo, su entrenador de fútbol sala le dejó marcado en sus inicios, tanto que Carlos confirma que no es supersticioso porque le tiene detrás: "Siempre me toco los tatuajes que tengo de él antes de saltar al campo". Un ritual que no olvidará de hacer tampoco en esta ocasión, porque además de sus padres, Dani Negro estará siguiéndolo en primera fila, como siempre.

Quién sabe si tendrá la oportunidad de marcar y mostrar su camiseta... El desenlace se conocerá este miércoles a partir de las 19:00 horas, quizás sea la primera de muchas internacionalidades. Lo que sí está claro es que será muy especial por ser en su tierra natal: "Cuando me enteré que era en Málaga me dio una alegría enorme. Aquí con mis amigos y mi familia, me puse muy contento". Ahora toca descansar para deslumbrar antes de despertar de este sueño para volver a la normalidad.