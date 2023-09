Carlos Kameni y una posible vuelta al Málaga CF

Carlos Kameni se encuentra sin equipo, disfrutando de la vida en la Costa del Sol, raíces plantadas en la ciudad y a la espera de una llamada para volver al fútbol con 39 años. Su hijo Luka milita en el Málaga City, de 3ª RFEF, otro hijo en la cantera del Málaga CF, por lo que mantiene ese vínculo con la ciudad y un lazo con el club de Martiricos, cinco temporadas donde dejó un gran recuerdo. "En Málaga viví una época muy bonita, el año de Champions y grandes experiencias", explicaba el camerunés en Radio Marca. Un retorno a Martiricos donde hubo alguna posibilidad desde que se marchó en 2017, cada vez más difícil por su edad y una filosofía nueva de club de hacer una estructura fuerte a partir de La Academia, el que debería ser el motor del primer equipo a medio plazo. Sin embargo, Kameni insiste en que estaría dispuesto a regresar, en cualquier circunstancia, incluso reconocía que hubo un primer paso reciente. "Si ahora me llaman desde un club de España, me gusta el proyecto y creo que se pueden hacer grandes cosas, voy sin pensarlo, porque no hace falta una cuenta llena para ser feliz. Tengo la misma pasión de siempre, me encuentro muy fino con mi edad. Si me llama el Málaga, voy, por qué no. Hace meses me ofrecí para echarles una mano si lo necesitaban; no me respondieron, significaría que ya tenían cubierta la posición, pero repito que no me muevo por el dinero. Cuando veo una pelota y me pongo los guantes, soy feliz".

"Me siento periquito, hay que decir las cosas como son. Mi primera familia en España, fue el club que me abrió las puertas para conseguir vivir mi sueño y hacer muchas cosas en el mundo del fútbol, la verdad que me siento muy agradecido a ese club", un Espanyol que ocupa la mayor parte del corazón de Kameni, pero también hay un amplio hueco para el blanquiazul del Málaga CF.