Carlos Puga, tras su debut en La Rosaleda: "Es muy fácil jugar aquí"

Carlos Puga debutó con la indumentaria del Málaga CF y en La Rosaleda de la mejor forma posible, porque lo hizo como titular y con una victoria autoritaria con más de 25.000 personas en el templo blanquiazul. El ex del Córdoba CF habló en rueda de prensa posterior al duelo liguero.

El lateral comentó sus primeras sensaciones sobre el césped de su nueva casa: "Muy fácil jugar aquí. Al final con la afición y la gente apoyándote hacía mucho que no jugaba así como un año. Muy contento por coger minutos porque llevaba mucho sin jugar". "Viví el partido del Atlético Baleares. Desde dentro, si te soy sincero, estoy concentrado y no me doy cuenta. Cuando me siento es cuando veo la locura que es", añadió.

Tras esto, disipó dudas sobre si le sorprendía salir de inicio: "Sorprender no, aunque siempre tienes esa duda. Todo jugador quiere jugar cuando llega. He estado muy cómodo y me he entendido muy bien con ellos. Siempre tienes la duda de si jugarás o no. Pellicer me dijo que me iba a poner y para adelante". Además, se mostró muy cómodo en su regreso: "Llevo tres meses sin jugar muchos minutos. Cuesta por la exigencia del Recre. Si tengo la suerte de jugar tres partidos, se me pasará. Me he sentido muy cómodo con los compañeros".

Puga dejó claro que le gusta mucho jugar con el estadio a rebosar: "Esto es lo que le debe de gustar a todos los jugadores. No me gusta jugar en un campo con 500 personas. Al final eso es lo que te hace tirar hacia delante. Ojalá hubiese más aforo en La Rosaleda para que pudieran venir más". Por último, quiso destacar las diferencias entre jugar en La Rosaleda y fuera: "No es lo mismo jugar en casa que fuera y cuesta viajar a zonas con menos afición. Lo del Málaga es una locura porque mete gente en cualquier lado, pero sí es algo a lo que nos debemos adaptar cuando jugamos fuera".