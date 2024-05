Catanha: "Con Darío y Edgar éramos el mejor tridente de la historia del Málaga"

Catanha (Recife, 6 de marzo de 1972) es uno de esos jugadores que siempre quedan en el recuerdo de los aficionados de un club como el Málaga CF y, en el partido de leyendas, se pudo apreciar como, aunque pasen los años, seguirá siendo uno de los favoritos de la hinchada y las gradas de La Rosaleda vibraron una vez más cuando 'La Gaviota' volvió a aletear como si nunca hubiese dejado de hacerlo. Con motivo del enfrentamiento entre el cuadro entrenado por Sergio Pellicer y el filial de otro de los equipos de su pasado, el Celta de Vigo, habló en exclusiva para Málaga Hoy.

-Después de tanto tiempo, ¿cómo se sintió en su regreso a La Rosaleda?

-Fue una alegría muy grande de poder pisar a La Rosaleda y jugar con tantos compañeros. Fue algo impresionante para mí y muy muy bonito.

-¿Cómo sintió al público en una fecha de celebración como esa?

-Siendo a la hora que fue, pues acudió quien pudo, pero la gente tenía muchas ganas de ir a La Rosaleda para ver a sus ídolos. Entonces, es de agradecer mucho a esa gente que fue y a quienes no fueron, pero mostraron tanto cariño por las redes sociales.

-Años después, mucha gente recuerda aún ese tridente junto con Edgar y Darío Silva como uno de los mejores de la historia del club, ¿por qué cree que marcó tanto a la afición malaguista?

-Este tridente fue algo que marcó de verdad, con una historia muy bonita y con muchos goles. Estuve acompañado de grandísimos jugadores y creo que éramos los mejores de la historia del club.

-¿Se le quedó alguna cuenta pendiente o alguna espinita clavada por algo más que le faltase por hacer en su etapa en el Málaga?

-No, no se me quedó ninguna espinita. Considero que fue una etapa muy buena. Fui campeón de Segunda División y dejé el Málaga en Primera División después de haber ayudado lo que pude con mis goles. Con base en eso, llegaron varias ofertas y, jugando en un club como el Málaga, pues es normal que atraiga novias para sus jugadores.

-¿Ha seguido al equipo durante esta temporada?

-Sí, he seguido mucho al equipo por la tele, aunque no vaya a La Rosaleda, pero me veo los partidos que puedo y, además, intento estar informado por las redes sociales.

-¿Cómo ha visto al equipo durante esta temporada?

-El equipo lo veo muy bien. Está en una buena situación para ascender. Está en el play off y lo veo bien dirigido y trabajado por el cuerpo técnico.

-¿Y de cara al play off?

-Bien, es muy complicado. En mi etapa en el Linares hicimos una temporada muy buena y quedamos fuera finalmente. En un play off no hay favorito. Siempre te acabas encontrando muchas dificultades.

-¿Le duele que tengan que verse las caras dos de sus antiguos clubes en esta primera ronda del play off?

-No, no me duele nada. Si se encuentran los dos equipos aquí es que están en una buena situación para los dos equipos. Ahora que jueguen y que pase el que sea el mejor.

-¿Ve al Málaga con algo de ventaja al tener jugadores algo más veteranos y al jugar la vuelta en La Rosaleda?

-El Málaga tiene algunos veteranos y el Celta Fortuna también tiene algún futbolista con algo de recorrido, pero quien juegue bien y haga las cosas bien, será quien pase de ronda y alcance la final del play off.

-Ahora que usted está ejerciendo de entrenador, ¿ve la posibilidad de regresar al Málaga CF? ¿Le llamaría la atención esa opción?

-Bueno, estoy en ese proceso de aprendizaje y de mejorar. Si algún día me da la oportunidad, pues cualquier jugador que haya pasado por un club como es el Málaga CF siempre le gustaría volver, pero depende de las posibilidades y de la disponibilidad y de que confíen en nosotros para ello, porque todavía sigo en ese proceso y puede que lleguen posibilidades para entrenar en la cantera.

-¿Cómo ve usted todo el lío montado con la propiedad del club y la consecuente situación judicial de este?

-Que lo arreglen ya de forma urgente. El Málaga necesita una estabilidad para poder seguir adelante. Un club necesita un duelo, un presidente para que funcione todo y no estar en las manos de la fiscalía. El Málaga necesita un propietario que esté ahí en el día a día y atento a las cosas para que el club funcione.