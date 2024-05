Fecha del fin del caso Horta y el Málaga espera más de ocho millones de euros

El Málaga CF sigue esperando como agua de mayo el dinero que le corresponde por el caso Horta. La entidad ganó en FIFA, pero el Sporting de Braga lleva el asunto hasta el final y se resiste a desembolsar la cantidad que corresponde al club de Martiricos. Es una operación compleja porque además hay intereses cruzados y terceros con derechos. Aun así, la entidad cree que dentro de un año, en mayo de 2025, tendrá la resolución definitiva y que la cantidad a percibir rebasará los ocho millones de euros gracias a los intereses.

"El caso Horta, pues estamos esperando la audiencia de las partes. Ya hemos contestado a lo que ellos han comentado en esta. En estas habrá una audiencia en de las partes en Suiza en agosto y ahí ya esperar resolución. Nosotros ganamos unos 6,8 millones más intereses. Nosotros calculamos que pueda resolver el TAS en mayo 2025. En total con los intereses, pues creemos que se puede ir alrededor de 13,5 millones, pero está firmado con los agentes del jugador, que ellos percibirán un 40%", aseguró el director general del Málaga, Kike Pérez, en los micrófonos de SER Deportivos Málaga.

"La justicia es muy lenta. Al final lo que dijo la Cámara de Resolución y Disputa de la FIFA fue algo clarísimo en su resolución. Pero bueno, que ellos han tomado el camino normal que se suele tomar en la justicia deportiva. Quiero decir que esto va por los cauces normales. Tú pierdes en, como si dijéramos en primera instancia y encima, una cantidad muy elevada y lo que intentas es recurrir. Lo que pasa es que el caso no tiene mucho recorrido porque es la interpretación de una cláusula de tres líneas. Entonces, es que es demasiado claro, es que son tres líneas", siguió explicando el ejecutivo vitoriano.

Situación del club

"Bueno, efectivamente es un club que efectivamente no es sencillo, está con una administración judicial que no es la situación idónea en un club de fútbol, porque nos falta ese dueño y ese consejo de administración que hay detrás que sea suyo y ese dueño. Y en cuanto al tema estratégico, pues yo desde el primer momento que analicé la situación, pues creo que es ir poniendo piedras y pensando como te gustaría, como le gustaría al siguiente que venga a por mí, a la siguiente persona que venga a por mí en ese club. No es un proyecto que cuando venga, pues no haya que empezar de cero, sino, pues tenemos ya una casa para todo nuestro fútbol base. Vamos a tirar con eso. Tenemos un proyecto de que se apuesta por la cantera, pues vamos a apostar por eso", aseguró Pérez.

"En el tema de comercial, pues vamos a ir metiendo más, más empresas privadas. No es fácil también la situación. Yo me reúno y como todos los días con gente, pues no es fácil, pero cuando estás explicando las cosas, pues poco a poco te entienden. Yo estoy muy contento porque se va adhiriendo gente a la casa. Oye, pues, cómo me gustaría encontrarme grupos con más masa social. Pues ahí, ahí tenemos más de 20.000 abonados con buenas ventas en la tienda. Ahí tenemos, creo que, creo que este año, eh, ayer hablaba con un amigo mío y para mí profesionalmente habrá sido de los mejores sitios de mi carrera, porque he tenido la suerte de encontrarme con un grupo después de lo que pasó del ERE que se están dejando la vida en el día a día del club para que lo que se tiene en la cabeza del proyecto estratégico de esas piedras que podamos dejar para cuando un día se acabe esta situación y venga un dueño con un consejo de administración y te diga qué habéis hecho en este tiempo y decir 'pues hemos hecho esto, esto, esto y esto'. Y nosotros pensamos analizando el club, su historia y todo, que tenemos que ir por aquí. Y esto es por lo que lo hemos hecho todo este tiempo, que eso es muy fácil decirlo en 30 segundos, pero hay muchísimo trabajo detrás y en pista en el que quiero aprovechar para dar las gracias a todos de los del club, porque de verdad que se han dejado la vida todo el año", concluyó el director general.