Cazorla: "Málaga fue algo muy bonito, todos queríamos seguir viviéndolo, pero..."

La historia de Santi Cazorla es un ejemplo de lucha contra la adversidad. Tras un par de años fuera de la circulación con lesiones e infecciones en un pie que prácticamente le sacaron del fútbol de alto nivel, disfruta de una última juventud en Villarreal. Tanto, que ha vuelto a entrar en los planes de la selección española y apunta a la Eurocopa.

En Málaga hubo la suerte de disfrutar de Cazorla durante una temporada, la 2011/2012, la mejor de la historia en LaLiga, en la que se consiguió el cuarto puesto y el pase a la Champions League. Dejó un grato recuerdo personal. En una entrevista en el programa de la Cadena Ser Acento Robinson, el futbolista asturiano (35 años) hace un extenso repaso a su carrera y se detiene en lo que vivió en Málaga durante esta temporada.

Cazorla llegó como un fichaje estelar, por 19 millones de euros, como campeón de Europa en 2008 y en su plenitud como futbolista, con 27 años, con la bendición de Pellegrini. Jugó 42 partidos oficiales y metió nueve goles, su segunda mejor cifra en una campaña tras los 12 que metería al año siguiente en el Arsenal. Algunos de ellos fueron de una factura tremenda. El Cazorlazo en el último minuto en el Bernabéu para empatar, una falta magistral que dio la victoria ante el Athletic, otro en Getafe desde el centro del campo, un doblete ante el Granada, otro para sacar un importante empate en Pamplona ya al final de Liga...

"Fue espectacular el trato que me dieron y a nivel futbolístico fue muy bueno. Fue un año muy bonito allí en Málaga"

El centrocampista evoca "una temporada espectacular, un proyecto que por desgracia no salió de la manera que todos esperábamos, tampoco sabemos todos las circunstancias por las que ocurrió. Fue una pena, el ambiente de fútbol que se vivía en La Rosaleda, la ilusión que tenía la gente por ver un gran equipo, las expectativas que había se cumplieron con creces clasificando al equipo para la Champions League el primer año...", decía Cazorla, que lamenta no haber prolongado más tiempo su etapa en el equipo malagueño: "Fue una pena no poder haber continuado allí más años, fue algo muy bonito y todos queríamos seguir viviéndolo pero por circunstancias que desconozco sólo pudimos estar un año. Pero fue espectacular el trato que me dieron y a nivel futbolístico fue muy bueno. Fue un año muy bonito allí en Málaga".

Pero Al-Thani cerró el grifo, algo que se vive hoy también, y Cazorla, que formó una sociedad con Isco de la que quedaron más ganas, tuvo que partir rumbo a la Premier. "El proyecto del Málaga no parecía ir para adelante, llega una oferta del Arsenal interesante por mí y ellos también estaban abiertos a recaudar por un fichaje que había sido caro el año anterior. A mí también la propuesta del Arsenal me interesaba porque era un club de primer nivel. Cristalizó y sólo estuve un año en Málaga", lamenta el asturiano, que se encontró a un club gigante: "Me fui al Arsenal, no era consciente de la envergadura que tiene hasta que llegué. Es el club más grande en el que he jugado y un club que tiene una magnitud inmensa y pronto peleará por grandes cosas en breve. La masa social y la afición se merecen grandes títulos".