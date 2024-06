Celta Fortuna - Málaga CF: El play off, viaje largo a la gloria

Lleva casi toda la temporada preparándose para este momento el Málaga CF. Porque hay que reconocer que nunca se apostó de manera potente y verdadera por aspirar al ascenso directo. En el club se sabía que la vía sería la de los play off. Los movimientos desde el descenso así lo han evidenciado. Pero todo eso es carne de otro debate. O de un debate para otro momento. Ahora toca un viaje que ríete tú de Miedo y Asco en Las Vegas. Aquí no hay demasiado margen para el error, aquí sí es cuestión de detalles. Los de Sergio Pellicer arrancan la eliminatoria en Vigo contra el Celta Fortuna, un filial alegre y desinhibido, en Balaídos, una casa que por desgracia hace mucho que no visita.

A partir de las 18:30 horas el balón echará a rodar y ya no habrá vuelta atrás. El Málaga cuenta con la bala de plata de los desempates y la vuelta en casa. Es un todo o nada de 180 minutos que además de exigir en lo futbolístico obliga a mostrar la mejor cara posible en el terreno emocional. Controlar pulsaciones y evitar arrebatos es una de las normas. En teoría, la experiencia y la veteranía de los blanquiazules debe suponer un plus contra la energía viguesa. El espectacular aliento de la afición malaguista en el aeropuerto al salir es un chute de adrenalina extra.

El Málaga ha tenido una temporada en la que no era sencillo convivir con el pesimismo inicial por el descenso y tampoco con los picos de euforia e insatisfacción. Verse en la categoría de bronce resultaba y resulta tan impropio que a más de uno le sigue costando entender cómo es posible que no se haya paseado en la fase regular, que qué es eso de sufrir contra Alcoyanos y Sanluqueños. De hecho, la curva fue descendente en el último tramo hasta que logró arreglarlo con sendas victorias en las jornadas definitivas contra Antequera y Real Madrid Castilla.

Ganó crédito a los ojos de su gente, que hace borrón y cuenta nueva. No hay reproches por ahora, sólo ganas de empujar y empujar para recuperar la categoría perdida. También sirvió a los jugadores para devolverles la sonrisa y la autoestima. Y, por supuesto, al entrenador, a quien los nervios le empezaban a traicionar. Los resultados dirán si pulgar arriba o abajo en el juicio final, si fiesta o antorchas.

Posible once del Málaga CF ante el Celta

La temporada ha sido elocuente. Si el planteamiento y el once dependen del rendimiento, hay poco margen a la improvisación. La lógica dice que Alfonso Herrero estará acompañado por cuatro hombres por delante, con quizás alguna duda en el lateral derecho con Carlos Puga y Jokin Gabilondo. Nelson Monte, Juande Rivas y Víctor García completarían línea. Por delante, Genaro Rodríguez y Manu Molina. En los costados, David Ferreiro, que estará en un ala u otra dependiendo de si Pellicer tira de Larrubia o Kevin. Dani Lorenzo sería el mediapunta y Roberto Fernández el delantero centro. Todo lo demás, experimentos.

Enfrente estará el filial del Celta que viene tejiéndose desde hace años, que ya se ventiló en la Copa del Rey al Málaga Juvenil A de Carlos López, Loren Zúñiga y Álex Calvo. Alguno de los gallegos hasta ha pisado ya la Primera División. No tienen presión alguna y sí motivos para ser ellos mismos. Eso es un arma de doble filo porque si no ponen tensión y atención, lo pueden pagar caro.