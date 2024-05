El Celta baja a Hugo Álvarez y Damián para el play off ante el Málaga CF

Es habitual que un filial reciba algún apoyo del primer equipo antes de un play off o una cita de enjundia. El Celta cede al Fortuna, primer rival del Málaga CF por el ascenso al fútbol profesional, a Hugo Álvarez y Damián Rodríguez, dos jugadores que han tenido una buena participación en Primera División, preparados para salir de la Primera RFEF, pero las aspiraciones deportivas van por delante y harán ese servicio al filial vigués, que le convierte en más peligroso. Y dos focos más para los blanquiazules. Ya avisaba Pellicer tras ganar al Castilla que era inútil hacer valoraciones del rival, ante esta circunstancia. Lo confirmaba Claudio Giráldez, técnico del primer equipo celeste. "Hugo y Damián han estado en su dinámica el 90 % de la temporada y es un premio para ellos. No tiene sentido que vayan jugadores que no han estado por respeto al Fortuna en general". Podía haber sido peor. Carlos Domínguez y Hugo Sotelo, otras dos joyas del Celta y con ficha del filial, no bajarán por la escasa rutina con el B. Domínguez no ha llegado a jugar en el ejercicio, mientras que Sotelo solo disputó un partido con el Fortuna, y en septiembre. "No sería lógico", explicaba Giráldez.

El que sí participará es Hugo Álvarez (Ourense, 2005), jugador de ataque, que ha disputado un total de 16 partidos con el Celta (12 en Primera División y 4 de Copa del Rey), un balance de 886 minutos. Nada mal. Marcó hace unas semanas un gran gol al Athletic de Bilbao en Balaídos (2-1), carrera con la pelota pegada al pie y disparo a la escuadra, además un tanto que daba el triunfo a los gallegos, fundamental para confirmar la permanencia semanas después. Jugador que puede partir en diferentes posiciones del frente, casi siempre por los costados, ejercicio de vigilancia importante para Jokin o Puga en ese lateral. A caballo con el filial, porque ha jugado 25 partidos, con 24 titularidades, y 2.118 minutos en la mochila. 6 goles marcó Hugo Álvarez con el Celta Fortuna en Primera RFEF durante este ejercicio. Y que se quede ahí.

Se le hace más familiar el filial al centrocampista Damián Rodríguez (Ponteareas, 2003). 29 partidos en Primera RFEF (2.428 minutos y un gol), el que más minutos sumó en la primera vuelta del Fortuna, que le supuso un hueco en el primer equipo, aunque un espacio más reducido que el de Álvarez. 5 partidos en Primera y 257 minutos. Titular en el Wanda Metropolitano el 12 de mayo, y minutos en dos escenarios grandes del fútbol español como el Pizjuán y el Villamarín, todo en el último mes. Jugador que debería agrandarse en la Primera RFEF. Eso de momento, y todavía queda semana para que el Fortuna reciba algún fichaje. Más peligros.