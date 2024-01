El Ceuta recoge cable: Permitirá camisetas del Málaga en cualquier parte del estadio

El presidente del AD Ceuta, Luhay Hamido, ha salido al paso después de la polémica generada por una publicación en la web oficial de su club con respecto al partido contra el Málaga. En el mismo se indicaba que cualquiera que estuviera en el Alfonso Murube portando símbolos malaguistas en una zona diferente a la destinada a visitantes, sería trasladado a la misma y en el caso de estar completa, podría llegar a ser expulsado. Ahora hay un paso atrás.

"Una aclaración. Cada aficionado puede ir al ‘Murube’ con la camiseta del equipo que quiera. Respeto y tolerancia. El aficionado del equipo rival que quiera sacar una entrada de tribuna por poner un ejemplo y la hubiese, la puede comprar sin problemas. En este caso las entradas las tiene el Málaga y serán ellos quienes las venden o repartan. La afición visitante se ubica en una zona, al igual que en todos los estadios de la categoría. Y cada uno que lleve la camiseta que quiera. No seré yo quien les diga a los aficionados que no pueden lucir la camiseta de su equipo y ubicarse donde quiera. Nosotros no tenemos un campo como la Rosaleda, los abonados prácticamente llenan tres cuartas partes del estadio. Así que vamos a respetar, que haya buen ambiente y que veamos un buen partido. Y evidentemente quien meta la pata o falte al respeto se irá fuera del estadio. Un abrazo fuerte a todos. Os deseamos buen viaje y os esperamos aquí”, recogía El Faro de Ceuta en unas declaraciones que habría publicado en sus redes sociales.

El comunicado del Ceuta en su web

"La venta de las entradas visitantes las gestionará directamente el Málaga CF. No se venden entradas ni online ni en taquilla para la afición visitante. Hay un sector reservado para la afición visitante, cualquier aficionado del Málaga CF que se ubique en otra zona del estadio y porte algún elemento del equipo rival, será reubicado en el sector facilitado para la afición visitante y si este está lleno, podrá ser expulsado del estadio", publicó el Ceuta en su página web.