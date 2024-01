Roberto y el fichaje de un delantero: "El que venga, que sea para hacer piña"

En días de mercado de fichajes, siempre es interesante conocer la opinión de los jugadores a los que, en principio, se les añadirá más competencia. En el Málaga se busca delantero y por eso la voz de Roberto Fernández gana relevancia. El cordobés, una de las sensaciones de la temporada en Primera RFEF, tiene claro que cualquiera que sea el refuerzo para el ataque, debe ser primero alguien que entienda el equilibrio actual del vestuario.

"Todo el que venga querrá ganarse la titularidad, querrá venir y jugar. Pero el que venga, tendrá que venir a ayudar al equipo, para hacer más piña aún. Que ayude y que aporte, sea quien sea", comentó en una entrevista para los micrófonos de SportDirect Radio.

Es exigente con el equipo y reconoce abiertamente que falta pegada y creación. "Me doy cuenta de que a lo mejor no generamos tantas ocasiones, hay que generar más. Con lo poco que generamos, creamos peligro. Falta más tipos de ocasiones. El Castellón, por ejemplo, lo ves y genera muchas llegadas. Hay que tener más contundencia", sostuvo el máximo goleador de lo que va de temporada.

El futuro de Loren Zúñiga

Para Roberto, la salida de Loren Zúñiga es un golpe tanto personal como profesional. La relación trasciende el verde: "Duro para todo el vestuario lo hecha de menos, es una persona de grupo, de piña. Ha tenido mucha mala suerte aquí. Es un hermano, un amigo, seis años con él, lo hemos hecho todo juntos prácticamente. Espero que le vaya bien donde vaya".

En números del FC Barcelona

Roberto mejora sus cifras del año pasado en la mitad de tiempo. La cesión le ha hecho madurar, crecer y poder asentarse en el Málaga, su gran deseo: "Venía esa temporada para intentar hacerme un hueco, viendo las circunstancias y que Guede no contaba conmigo. La pasada temporada los seis o siete partidos que estuvo no jugué y tenía claro que no contaba conmigo. Era una buena oportunidad y me ha servido. Claramente, no solo a nivel de fútbol, sino a nivel mental. Soy otro distinto".