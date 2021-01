Chavarría, Orlando Sá y Caye Quintana, las tres espadas de Pellicer

Los distintos perfiles de delantero del Málaga satisfacen a Sergio Pellicer, que rota a Orlando Sá, Caye Quintana y Pablo Chavarría, algunas veces compartiendo posiciones. El portugués va cogiendo tono y el argentino reapareció ante el Oviedo en Copa consiguiendo el gol del triunfo. El técnico elogio la versatilidad que le dan los delanteros.

"Pablo jugó la segunda parte, valoramos poder darle descanso o hacer que compitiera como si fuera un entrenamiento. Pensábamos darle 30-40 minutos, pero se alargó por la prórroga, pero asimiló muy bien las cargas. El perfil de jugadores distinto en la delantera con Pablo, Caye y Orlando nos viene muy bien", decía Pellicer, satisfecho porque no había problemas en la enfermería: "Pedía que hubiera los menos lesionados posibles y Jozabed e Hicham van mejorando, sería el mejor escenario contar con todos los jugadores. Y el resto de jugadores también, incluso los que estuvieron 120 minutos. No hay ninguna molestia que haya hecho que alguno no esté disponible. Lo importante de este equipo es la unión, el grupo. Juegue quien juegue, el equipo compite. El rival también juega y a veces nos aprieta mucho, pero competimos. Entraron chavales del filial, Alexander, que llegó días antes, y el equipo siguió compitiendo. Priorizamos el colectivo. Si te aprietan podemos tener profundidad, si está en bloque bajo podemos jugar por dentro y por fuera en situaciones diferentes".

Orlando Sá, mientras, da señales de mejoría y también es celebrado por Pellicer. "Al liberarse de esas molestias de pretemproada, viene de una larga inactividad anterior, está mucho mejor. No creo que sea la cantidad sino la calidad de minutos que se da. Tiene muchísima experiencia, sabe transmitir y entender lo que el cuerpo técnico quiere. Ese partido del Copa del Coruxo le dio confianza, asimiló muchos minutos, luego volvió a jugar sin molestias y es otro jugador que tenemos. Orlando es un jugador de referencia, que mantiene el balón, que da continuidad, juega de espaldas y da oxígeno. Cuando eres más protagonista puede dar situaciones de peligro, fija a los centrales para situaciones intermedias, para llegadas de otros jugadores. Lo dije tras el partido del Coruxo, que era un ejemplo por su compromiso, como el resto de la gente veterana. Es el espejo para todo, nos va a ayudar".