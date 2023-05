Chavarría, descartado para Ponferrada

Pellicer y sus jugadores saltaron este sábado al campo principal de Martiricos para realizar la última sesión antes del trascendental encuentro de este domingo en El Toralín ante la Ponferradina. Calentamiento, ejercicios de activación física, labor técnico-táctica y acciones de estrategia a balón parado fueron los protagonistas del último entrenamiento de la semana.

Ramón y Chavarría, junto con el filial Haitam, permanecieron en el gimnasio. A las órdenes del técnico estuvieron los canteranos con numeración superior al dorsal ‘25’ Loren, Cristian, Chupete y el extremo juvenil Álex Calvo.

Pellicer ya tenía asumido en la víspera que no podría contar con Chavarría para el duelo, un hombre que ha sido esencial en esta prolongación de la agonía. "Pablo no ha entrenado durante la semana, está con Toni Tapia. Mañana lo vamos a probar pero va a estar complicado. Es una contractura, es cierto que tenemos que arriesgar al límite pero necesito gente al 100 por 100. Él quiere pero creo que no estará. Pero ningún tipo de excusa. Para eso se hizo esta plantilla, no es la que tuve que íbamos 10 u 11 fichas profesionales. Tengo mucha confianza en esos jugadores que no han podido participar. Desde el partido de Las Palmas hemos encontrado una estructura en la que nos sentimos bastante cómodos y que nos permite ser variables. En defensa somos muy solidarios y en ataque nos faltó, así que toca buscar soluciones. Esta plantilla se hizo para tener fondo de armario, no vale ningún tipo de excusa por los que falten, si no no estaríamos preparados para seguir luchando”, explicaba el técnico de Nules, que no podrá disponer del argentino.

Sobre las 13:00 horas del mediodía la expedición blanquiazul inició su viaje con destino a Ponferrada. El equipo pernoctará en tierras bercianas y este domingo, a las 16:15 horas, el duelo correspondiente a la 39ª jornada de LaLiga SmartBank.