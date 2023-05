N'Diaye podría ser titular y Chavarría es baja casi segura

El Málaga había encontrado una fórmula y once que se recitaba casi de carrerilla, pero llegan las lesiones y todo se trunca. Ahora Sergio Pellicer tiene que cubrir además del hueco de Ramón Enríquez, posiblemente también el de Pablo Chavarría. Hay algunas alternativas de lo más diversas, eso incluye a Alfred N'Diaye, que según su entrenador se ha ganado el derecho a luchar por un puesto en el equipo.

"Alfred… Hemos pasado por un proceso de toma de decisiones dolorosas. Nos hemos equivocados todos. Él es uno más de la plantilla porque ha cambiado su dinámica desde todo lo que ocurrió. Está disponible, al 100 por 100 y preparado. Es una de las soluciones que manejamos como Jozabed, Genaro y Escassi. No podemos perder ningún guerrero en el camino. En su día esas declaraciones ese momento porque el jugador no estaba, por lo que sea, a veces por temas personales o situaciones que desconocemos, pero desde hace cuatro o cinco semanas entra en convocatoria, no regalo nada. Lo que nos jugamos es tan importante que tienes que creer que el jugador que pongas lo va a dar todo. Hay que respetar a esta entidad y esta afición. No hay dudas para nadie”, sostuvo Pellicer.

Acerca del argentino, poco optimismo: "Pablo no ha entrenado durante la semana, está con Toni Tapia. Mañana lo vamos a probar pero va a estar complicado. Es una contractura, es cierto que tenemos que arriesgar al límite pero necesito gente al 100 por 100. Él quiere pero creo que no estará. Pero ningún tipo de excusa. Para eso se hizo esta plantilla, no es la que tuve que íbamos 10 u 11 fichas profesionales. Tengo mucha confianza en esos jugadores que no han podido participar. Desde el partido de Las Palmas hemos encontrado una estructura en la que nos sentimos bastante cómodos y que nos permite ser variables. En defensa somos muy solidarios y en ataque nos faltó, así que toca buscar soluciones. Esta plantilla se hizo para tener fondo de armario, no vale ningún tipo de excusa por los que falten, si no no estaríamos preparados para seguir luchando”.

En la parcela ofensiva, varios nombres: “Veo a Lago, Fran, Loren, Gallar, Appiah, Calvo… Veo a todos. Necesitamos la mejor versión de todos. Es la clave para poder competir, para poder estirar esta situación límite lo máximo posible. Los veo centrados y focalizados. Nos faltarán Luis, Ramón y Pablo, pero todos salvo tres estarán y quieren estar, hay compromiso. El verde no engaña”.

Penalti de Rubén Castro

Y uno de los nombres propios de la semana ha sido el de Rubén Castro después de que marrase el penalti ante el Huesca. La defensa de Pellicer es total: "¿Rubén Castro? Normalidad absoluta, qué le vamos a decir a Rubén con la experiencia que tiene. Seguramente si hay otro penalti en Ponferrada, será el primero que lo tire”.