El Málaga compartió las primeras impresiones de Pablo Chavarría poco después de hacer oficial la renovación del delantero hasta 2023. "Estoy muy contento por seguir aquí porque desde el primer momento mostraron confianza en mí cuando me lesioné. A pesar de no haber podido estar los últimos partidos en el campo, espero poder volver pronto. Llevo la mitad de mi recuperación, así que ya queda menos”, comenzó el futbolista argentino de 33 años.

"Vengo en plazos, mañana día 10 voy a cumplir tres meses y voy a empezar con la carrera, que es muy importante. Esperemos poder seguir trabajando así, en el gimnasio con la fuerza. Gracias a todo el cuerpo médico vengo de la mejor manera y hay que continuar”, desveló el punta, que añadió: "Me voy a quedar aquí todo el mes de junio y la primera semana de julio me iré a algún lado, pero siempre siguiendo los trabajos de fuerza que tengo que hacer, que no se pueden dejar”.

Apunta alto Chavarría, que es optimista: "No me tocó adaptarme, me sentí muy bien desde el principio y pude darlo todo hasta que me lesioné. Estaba muy contento por mi rendimiento y espero volver a tenerlo cuando me recupere de la lesión. En la mayoría de los equipos estuve tres años, así que esperemos que así sea aquí también y que sigan los éxitos, tanto a nivel personal como del grupo. Esperemos poder comenzar bien y fuerte”.

José Alberto López

“Pude hablar con él desde el primer momento que llegó. Se nota que tiene muchas ganas, es un míster que lo hacía muy bien en el Mirandés y así jugaba su equipo. Estoy con mucha ansia de poder trabajar con él desde el primer día”.

Vuelta de la afición

“Estoy muy contento por ese tema también, porque siempre me gustó jugar con público. Aquí, aunque no lo he podido hacer, vi por vídeo cómo es la gente. Estoy con muchas ganas de jugar con público”.

Equipo

“Veremos cómo se termina de formar el grupo y después veremos los objetivos que tendremos durante el año”.

Próxima temporada

“El objetivo es hacerlo aún mejor de lo que lo hicimos este año. Hay que felicitar a todo el mundo porque se hizo de una manera muy buena con 18 fichas. Esperemos tener alguna ficha más y luego ver los objetivos grupales para tratar de cumplirlos, que es lo principal para el club y para la afición”.