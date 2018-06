Chory Castro se va al Nacional con un mensaje muy cariñoso

Chory Castro llegó a Málaga en el mercado invernal de la temporada 2015/16 y fue una pieza importante para que el equipo remontara el vuelo tras un mal comienzo. Abandona la Costa del Sol tras acabar la 2017/18, el Nacional de Montevideo confirmó que el interior zurdo vuelve a casa. A sus 33 años, Chory quería quedarse en Málaga, pero no había un alto entusiasmo en el club con ello. Así que buscó opciones y encontró la de casa. 83 partidos, seis goles y 10 asistencias han sido sus números en sus dos temporadas y media. Ha contado para todos los entrenadores aunque de primeras recelaran de él.

El jugador se despidió con un muy cariñoso vídeo a través de las redes sociales. "Antes de comenzar una nueva etapa de mi carrera, sin duda tengo que cerrar un capítulo de dos años y medio en Málaga. No se ha terminado de la mejor manera ni como uno quería a nivel profesional, pero me llevo recuerdos muy lindos, gente muy hermosa, una ciudad espectacular donde me pude sentir muy cómodo, muy protegido y muy mimado", aseguró Castro, que tuvo guiños para quienes le trayeron: "Agradecer a Al-Thani y a Arnau darme la oportunidad de pertenecer a la familia malagueña. Y agradecer a la afición el gran cariño que me brindó. Y a cada una de las personas que trabajan en esa institución, es gente maravillosa que facilitan el día a día al jugador para que puedan dar lo mejor. Sólo tengo palabras de agradecimiento a toda Málaga y deseo que la nueva temporada sea de total éxito y puedan volver a Primera, que es donde se merecen estar. Muchas gracias y hasta siempre".